Detenido transportando en su coche cocaína rosa por la Sierra de Cádiz

La Guardia Civil de Cádiz ha detenido a cinco personas cuando circulaban en vehículos transportando droga. Durante la intensificación de dispositivos especiales de Navidad en vías públicas y carreteras para reforzar la Seguridad Ciudadana, se detectaron dos vehículos que circulaban transportando hachís y droga sintética conocida como tusi o cocaína rosa. Tras inspeccionar el interior de los vehículos y a sus ocupantes se localizaron, ocultas entre sus vestimentas, 2 tabletas de hachís y 11 envoltorios que contenían droga sintética. Uno de los detenidos viajaba en un vehículo de los utilizados para uso compartido que se gestionan en conocidas aplicaciones. Se procedió a la detención inmediata de cinco personas por un delito de tráfico de drogas al conductor.

Los servicios tuvieron lugar en el día de ayer durante la realización de un dispositivo especial de Navidad encaminado a reforzar la Seguridad Ciudadana, especialmente en zonas de gran afluencia, y la seguridad vial, en prevención de delitos que puedan cometerse en los desplazamientos masivos por carretera en estas fechas tan señaladas.

Durante estos controles preventivos los agentes de las Patrullas de Seguridad Ciudadana de Villamartín interceptaron dos vehículos cuando se encontraban circulando. Tras inspeccionar los vehículos y sus ocupantes los guardias civiles localizaron, oculto en el interior de las vestimentas de uno de ellos, 2 tabletas de hachís que arrojaron un peso aproximados de 195 gramos y 550 euros en billetes de diverso valor.

Del mismo modo y continuando con las inspecciones los guardias civiles localizaron, entre las pertenencias de una persona que viajaba en un vehículo de uso compartido, 11 envoltorios de droga sintética conocida como Tusi que arrojó un peso total de 41 gramos.

Es importante hacer especial hincapié en los riesgos y peligros que conllevan el consumo de este tipo de droga sintética, altamente adictiva y cuya composición es impredecible. Finalmente se procedió a la detención de cinco personas por un delito de tráfico de drogas.