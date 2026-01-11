Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en su casa de Olvera

Una mujer de 58 años ha sido asesinada esta madrugada en su casa de la localidad de Olvera, donde ha sido detenido su marido, de 60 años, como presunto autor, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Se trata de un caso de violencia machista, extremo confirmado por fuentes de la Guardia Civil de Cádiz.

La Guardia Civil recibió a las 1:48 el aviso de la sala de emergencias 112 informando de la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio. En ese instante se personó en el lugar una patrulla de agentes, que confirmó los hechos y localizó al cónyuge, con quien convivía en esta residencia de Olvera.

Como consecuencia, se activó el protocolo judicial para casos de violencia machista y se trasladaron hasta el lugar la jueza de guardia, el médico forense y el Equipo Territorial de Policía Judicial momento en el que se procede la detención de su cónyuge, de 60 años, como autor de un delito de violencia de género. Según la Guardia Civil, no había denuncias previas por estos hechos.

El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia.

El hombre permanece detenido y será puesto este lunes a disposición del Juzgado número 1 de Arcos de la Frontera.

El marido alertó a su hija de lo ocurrido

Según han indicado a la agencia EFE fuentes próximas a la investigación, el hombre alertó a su hija de lo sucedido y fue ella quien llamó a los servicios de emergencias del 112. La patrulla de la Guardia Civil comprobó que la mujer había muerto. En la misma casa estaba su marido.

La Guardia Civil investiga las circunstancias en las que se produjo la muerte, en la que, según fuentes próximas al caso, no se han usado ni armas de fuego ni armas blancas.

Consternación en Olvera

La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha expresado su consternación a la espera de que avance la investigación judicial y se confirme oficialmente la causa del fallecimiento.

Palma ha señalado que "todo parece indicar que es una muerte violenta producida por violencia de género", aunque ha subrayado que será la investigación la que lo determine. Si se confirmara el crimen machista, sería la tercera víctima de este año por violencia de género, dos de ellas en Andalucía.

Una vista de la localidad serrana de Olvera / R.A.

La regidora ha anunciado que a lo largo de la mañana se trasladará al Ayuntamiento para preparar una declaración institucional y organizar el apoyo a la familia de la víctima "en el caso de que sea necesario".

Palma ha indicado además que la fallecida era una persona muy conocida en la localidad, de 8.000 habitantes donde prácticamente se conocen todos. "Era una mujer de 58 años, de una familia trabajadora de aquí, conocida tanto ella como sus familiares", ha señalado.

La Diputación de Cádiz ha convocado para este lunes 12 de enero, a las 12:00 horas, un minuto de silencio en memoria de la mujer asesinada presuntamente por su pareja en Olvera, así como para expresar la repulsa de la institución provincial ante la violencia de género. Desde la Diputación se anima a la ciudadanía a sumarse a este acto, que tendrá lugar en la Plaza de España, ante la entrada principal del Palacio Provincial.

Mujeres víctimas de violencia machista en Andalucía en 2025

Andalucía cerró 2025 con catorce mujeres asesinadas por violencia de género en 2025, convirtiéndose en "la comunidad con el mayor número de mujeres asesinadas por violencia de género en este año" según datos del Ministerio de Igualdad.

La primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga), esta undécima en Moguer (Huelva), la decimosegunda en Campillos (Málaga) y decimotercera en Rincón de la Victoria (Málaga), y esta decimocuarta en el Viso del Alcor (Sevilla).

La muerte de Olvera sería la segunda de 2026 que se produce en Andalucía, tras el ocurrido el pasado 4 de enero en la localidad jiennense de Quesada.