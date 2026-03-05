Detenidas 2 'mulas' en Cádiz por recibir el dinero de víctimas de estafas bancarias en Huesca

Agentes de Policía Nacional han detenido en distintos puntos del país a ocho personas que ejercían como 'mulas' encargadas de recepcionar en sus cuentas el dinero estafado por un grupo criminal a siete usuarios bancarios de Huesca a los que engañaron suplantando a sus bancos respectivos.

Según informa la Dirección General de Policía, la investigación llevada a cabo por los agentes de la unidad de delitos informáticos de la Policía Nacional en Huesca permitió la identificación y posterior detención de las ocho 'mulas' de las que se servía la red de estafadores.

Las detenciones se han llevado en las localidades de Terrasa (Barcelona), San Fernando, Cádiz, Lérida, Madrid, Tarragona y Sagunto (Valencia), poblaciones de residencia de los sospechosos, a lo que se les imputan presuntos delitos de estafa y de blanqueo de capitales.

Modo de operar de la red

Todas las víctimas recibieron un falso SMS de su banco, dentro del hilo habitual de mensajes con el banco, para informarles de que se había realizado una transferencia, y que de no haberla realizado debían ponerse en contacto telefónico con su entidad a través de un número telefónico habilitado por la banda criminal.

Cuando llamaban, el interlocutor se identificaba como un trabajador del departamento de seguridad del banco y les informaba de que para anular las transferencias y recuperar el dinero necesitaba unos códigos que les iban a llegar por whatsapp.

Con estos códigos los estafadores consiguieron acceder a las cuentas y sustraer más de 17.000 euros de los ahorros de las víctimas.

La Policía Nacional alerta del aumento de las estafas mediante la suplantación de la identidad de trabajadores de entidades bancarias y la combinación de varias técnicas de engaño a fin de dotar a esta farsa de la suficiente credibilidad para que una gran parte de la población pueda ser víctima de este tipo de hechos delictivos.