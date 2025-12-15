La cooperativa ecológica La Reverde "coge moral" gracias a su participación en el programa Sustentta

La Reverde ha sido la única cooperativa agroalimentaria andaluza que ha participado en la primera edición del programa Sustentta, cuyo fin es impulsar la sostenibilidad de este tipo de prácticas. Ahora sus organizadores, la Fundación Daniel y Nina Carasso junto a Red2Red, han abierto la convocatoria para la segunda edición y están buscando cooperativas que estén interesadas en adherirse.

El objetivo de este programa es darles un impulso a estas organizaciones con el fin de apoyar prácticas respetuosas con el medio ambiente, fortalecer la economía local y reforzar el papel del cooperativismo como motor de desarrollo socioeconómico en el medio rural. Para ello ofrecen un diagnóstico, formación y acompañamiento técnico durante el proceso que dura más de dos años.

La experiencia de La Reverde ha sido muy positiva, tal y como cuenta una de sus miembros, Pilar Torres. "Nos ha dado moral para continuar haciendo lo que estamos haciendo y darnos cuenta que estamos en la tendencia actual de consumo". "No somos un reducto de gente que hace quince años nos planteamos comer ecológico, sino que son unos hábitos que cada vez van calando más en la población", argumenta Torres.

Les ha aportado un nuevo impulso en la gestión porque, a pesar de ser una organización pequeña, "nos han hecho ver que tenemos los mismo problemas que otras cooperativas mayores". Estas trabas las resume en problemas de comunicación, de compromiso de socios, encontrar trabajadores, relevo generacional, adaptación a las redes sociales...

La cooperativa La Reverde nació en Jerez hace tres lustros, "cuando todavía no se hablaba de sostenibilidad", para la producción y consumo de verduras y hortalizas ecológicas certificadas. Son una organización que distribuye en el ámbito de la Bahía de Cádiz para sus 55 socios activos, grupos de consumo y participan en diferentes ecomercados de la zona. "No distribuimos más porque no tenemos infraestrutura", relata Torres.

Además del punto de venta en el campo, en Jerez, llevan a domicilio los martes "los productos que se han recogido el mismo lunes". Antes lo hacían con cestas cerradas con la producción que había, pero cambiaron el modelo y la compra se selecciona a través de la tienda online. Durante la pandemia experimentaron una importante subida de socios, superando los 120 miembros, aunque han ido cayendo por hábitos de consumo más cómodos, explica Torres.

No solo se trata de producir y comer ecológico, sino que "desde el principio nos movemos en el ámbito de la economía circular y social, todo dentro del mundo cooperativo porque es nuestro compromiso, desde los suministros de luz, móvil, etcétera", argumenta Torres para dar cuenta del compromiso social y no solo de consumo de sus socios.

En cuanto a su participación en el programa Sustentta, destaca el acompañamiento durante el proceso y la formación en estos dos años, con presencia en asambleas, consejo rector y organización de talleres, tanto para la gestión, la gobernanza y la comunicación.

Las sinergias con las otras cooperativas se han desarrollado a raíz de tres encuentros presenciales, además de uno online cada tres meses. Desde la fundación han desarrollado auditorías profundas con guías personalizadas realizadas por personal con amplia experiencia en la gestión empresarial cooperativa.

El programa Sustentta

En la primera edición del programa participaron una docena de cooperativas agroalimentarias españolas, con La Reverde de Jerez como la única representante de la producción andaluza. Desarrollada entre 2023 y 2025, reinician de nuevo el proceso con la intención de comenzar en febrero de 2026 hasta julio de 2028. Hasta el 17 de diciembre está abierto el plazo para solicitar la incorporación en esta nueva edición.

Según el balance realizado por sus organizadores, las doce cooperativas han podido identificar retos, mejorar su organización interna y avanzar en estrategias de sostenibilidad con impacto real en sus territorios y sectores de actividad.

Como señala Eva Torremocha, responsable de Alimentación Sostenible de la Fundación Daniel y Nina Carasso, “las cooperativas agroalimentarias son actores clave del sistema alimentario actual. Representan a los agricultores y ganaderos, que son el primer eslabón del sistema alimentario. Sustentta es una oportunidad para conocer con más detalle su realidad y sus inquietudes y valorar con ellas la mejor manera de acompañarlas en un camino hacia una mayor sostenibilidad de las prácticas sin perder, o incluso, ganando rentabilidad”.

La Fundación Daniel y Nina Carasso, desde sus inicios en España en 2014, centra sus esfuerzos en acelerar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. Sustentta nació en 2023 como un programa de diagnóstico y acompañamiento estratégico especialmente diseñado para cooperativas agroalimentarias.

Desde entonces, se ha consolidado como un espacio de impulso y colaboración, convirtiéndose en un recurso clave para apoyar a las cooperativas en la implementación de prácticas que mejoran la eficiencia en el uso de recursos, reducen su impacto ambiental, aumentan su resiliencia y fortalecen su papel en el tejido social y productivo del territorio.