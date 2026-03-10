Los comités de Navantia en la Bahía crean un "frente común" para apoyar a los astilleros

Los comités de empresa de Navantia de Cádiz, San Fernando y Puerto Real exigenun plan estratégico para "que garantice la carga de trabajo, las inversiones y el mantenimiento del empleo". Los responsables sindicales han creado la plataforma Bahía Naval para aglutinar a agentes sociales, políticos, económicos y docentes, a fin de que exista un "frente común".

Los astilleros de la Bahía defienden la capacidad que sus instalaciones "En los dos astilleros de nuevas construcciones, los dos centros de reparaciones y el centro de Sistemas somos capaces de construir, reparar, transformar y sistematizar cualquier artefacto flotante de las dimensiones, de la capacidad tecnológica y de la índole que se tercie, dada nuestra experiencia de más de tres siglos de historia", argumentan en un comunicado conjunto.

Por eso, los astilleros de la provincia deben aprovechar "momento histórico" del sector de la defensa, con aumentos de presupuestos, y "las oportunidades de exportación".Por eso, consideran necesarios mecanismos "que hagan valer la capacidad instalada, los recursos humanos que ostentamos, la ingeniería, la tecnología y sobre todo la complementariedad de las tres factorías existentes en la comarca". Los comités no hacen mención a carga de trabajo programas concretos para los próximos años, pero Puerto Real aspira a construir un portaaviones para la Armada, San Fernando pretende continuar con el hidrográfico oceánico del que se habló junto a los hidrográficos costeros que sí va a hacer y seguir con contratos de exportación para Armadas extranjeras -acaba de proponerse a Croacia corbetas como las fabricadas para Arabia Saudí- y Cádiz quieren ejecutar la modernización de media vida de los buques anfibios Galicia y Castilla, que tienen préstamos concedidos por el Gobierno central y que ascienden a 240 millones.

Capacidades y carga de trabajo

Bahía Naval "exige carga de trabajo ajustada a las instalaciones existentes por sus características y dimensiones, inversiones necesarias para su ejecución y modernización de estas y un nivel de empleo acorde al número de programas en curso en cada zona", resume el comité sobre el propósito con el que nace esta plataforma.

Los responsables sindicales consideran necesaria una estrategia común "y un frente institucional unido" que garantice el futuro de este motor fundamental De desarrollo, innovación y empleo cualificado" para la zona. El plan estratégico debe contar con colectivos sociales y económicos, con entidades políticas y docentes, además de con las administraciones públicas. Por eso, los comités hacen un llamamiento a las administraciones públicas y entidades andaluzas -locales, provinciales y autonómicas- para que se involucren para "defender, impulsar y asegurar crecimiento y la inversión en el sector naval de la Bahía".