CCOO pide para el 2026 sueldos más altos en Cádiz y una atención prioritaria a los jóvenes

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado su balance de la situación laboral en la provincia gaditana en el año 2025 recién acabado en el que ha destacado las luces y sombras que deja, con una mejora de los sueldos y el empleo pero manteniendo una gran brecha con la situación de nuestro entorno. Además, pone el foco en la realidad de los jóvenes gaditanos y sus dificultades para la emancipación como una prioridad en su actividad de cara al nuevo año.

Desde la entidad sindical liderada en Cádiz por su secretaria general, Inmaculada Ortega, definen la provincia como un "territorio marcado por el desempleo estructural, la precariedad y la desigualdad" en el que es necesario revisar el modelo productivo "basado en empleo estable, industria, inversión pública y derechos laborales", con la mejora de sus infraestructuras como una exigencia básica a las administraciones.

Los sueldos de los gaditanos

Si en este 2025 se han mejorado algunos indicadores, como la reducción del desempleo entorno a un 8% respecto al año anterior, el balance del sindicato califica que la situación laboral gaditana continúa "marcada por altas tasas de temporalidad, salarios bajos y parcialidad involuntaria". Cuantifica el salario medio en Cádiz en 20.811 euros brutos anuales (lo que supone nóminas de 1.734 € mensuales de media). Esto supone una brecha del 19,9% respecto a la media nacional, con "casi la mitad de las personas asalariadas cobrando igual o menos que el Salario Mínimo Interprofesional, que para 2025 fue de 16.576 euros brutos anuales (o 1.184 euros mensuales en 14 pagas).

El diagnóstico de CCCO enfatiza que esta precariedad se hace más patente en dos colectivos específicos: las mujeres y los jóvenes.

En el caso del empleo femenino este se concentra "mayoritariamente en los sectores más precarizados —como la limpieza, los cuidados, la hostelería o el comercio— con peores condiciones laborales, mayor parcialidad y salarios más bajos. La brecha salarial se mantiene elevada, situándose en el 35,6%, una de las más altas de Andalucía".

Prioridad en la juventud

Los menores de 35 años presentan una tasa de desempleo muy elevada —17,95 % en la provincia, el doble de la media nacional—, con contratos temporales, salarios insuficientes y trayectorias laborales inestables, que dificultan gravemente el desarrollo de un proyecto de vida autónomo. Aunque los salarios entre el colectivo han crecido un 6,1% en el año recién acabado, siguen siendo 316 euros inferiores a la media andaluza.

El sindicato analiza que "los elevados precios del alquiler, la escasez de vivienda pública y la falta de políticas eficaces en esta materia hacen imposible que muchas personas jóvenes puedan emanciparse, incluso teniendo empleo", lo que convierte este factor en uno de los principales motivos de expulsión de los jóvenes de la provincia, que se ven obligados a buscar oportunidades fuera.

"Desde CCOO Cádiz defendemos que no hay empleo digno posible sin acceso a una vivienda asequible, y que ambas realidades deben abordarse de manera conjunta", concluye el sindicato liderado por Inmaculada Ortega, que han solicitado y seguirán haciéndolo, anuncian, políticas públicas que palien esta realidad para "para fijar población joven, garantizar la cohesión social y hacer viable cualquier estrategia de desarrollo económico para la provincia". "No podemos aceptar que la precariedad sea la puerta de entrada al mercado laboral ni que la falta de vivienda expulse a una generación entera de la provincia".

Los datos positivos de 2025

El incremento salarial ponderado de los convenios se sitúa en 3,27% durante 2025, informa el sindicato, con los convenios originarios alcanzando el 3,45% frente al 2,85% de los revisados. Para CCOO esto refleja que los convenios nuevos incorporan mejoras más ambiciosas y ajustadas a la inflación y las necesidades reales de la población trabajadora.

Ejemplifican en varios sectores las mejoras obtenidas durante este año, como la negociación del convenio provincial de hostelería que supuso el incremento salarial del 4%, con aumentos pactados acumulados hasta el 18% en cuatro años y con mejoras en los turnos y descansos.

Otros convenios mejorados en 2025 han sido los de la limpieza, con una reducción histórica de la jornada laboral y mejoras salariales; la construcción, con un incremento salarial del 5,8% ligado a la revalorización de convenios y la actividad de obra pública y privada; los servicios a empresas, con otro incremento del 5,8%; o las industrias vinícolas cuyo convenio afecta a 75 empresas y cerca de 1.000 trabajadores, con incrementos salariales progresivos y mejoras de jornada y condiciones.

El balance de CCOO no menciona la firma de uno de los convenios con mayor peso en la industria gaditana como es el del metal y que más problemáticas originó en el 2025, probablemente porque se descolgaron de su firma al considerar que no cumplía las exigencias del sindicato.

La media de jornada anual en Cádiz se ha situado en 1.759,15 horas (unas 39,1 horas semanales). El objetivo de CCOO para este año es avanzar hacia las 37,5 horas semanales, "una medida que mejora la conciliación, la justicia social y la calidad de vida. A pesar de estos avances, la precariedad persiste, especialmente en sectores como comercio, hostelería y servicios personales, donde los salarios siguen siendo bajos y la rotación alta", analiza el sindicato.

Seguridad y servicios públicos

Destaca CCOO la seguridad laboral como una de sus principales preocupaciones. Con los datos registrados durante los diez primeros meses del año, Cádiz es la provincia andaluza donde los trabajadores varones tienen una mayor posibilidad de sufrir un accidente laboral, presentando la incidencia más alta de la comunidad.

Se registraron en este periodo 11.628 accidentes laborales entre jornada e itinere, casi un 1% menos que en el año anterior, con un descenso importante de los siniestros mortales en el trabajo (5 en 2025 por los 10 de 2024 en ese periodo), aunque una subida de las muertes in itinere y un repunte del 9,18% de la cantidad de accidentes graves.

El sindicato solicita más recursos para la Inspección de Trabajo, así como una mayor actividad en prevención y vigilancia y más formación en la materia, sobre todo en sectores como la construcción, el transporte y la industria donde la incidencia es mayor.

Por último, CCOO denuncia el "deterioro progresivo del sistema público" en sanidad, basado en el aumento de las listas de espera, la falta de profesionales y la sobrecarga asistencial que sufren las plantillas. También destaca "la falta de recursos y de profesorado suficiente" que está desgastando la educación, con "incremento de ratios en muchas aulas, tanto en educación infantil como en la educación obligatoria, deteriorando la calidad educativa y las condiciones laborales del personal docente y no docente".

Con este diagnóstico, el sindicato que celebró en 2025 su congreso provincial otea "una nueva etapa con más cohesión, más participación y mayor capacidad de intervención", con la vivienda y la defensa del sector público como objetivos prioritarios, y la esperanza de que en 2026 "se produzca un incremento salarial que permita a las personas trabajadoras recuperar el poder adquisitivo perdido por el incremento de precios en bienes y servicios fundamentales" en la provincia gaditana.