Caso Barbate: Dos de los detenidos por la muerte de los guardias civiles salen de la causa

Dos agentes junto a Karim E. B en un vehículo del cuerpo, a su llegada al Cuartel de Barbate el 19 de septiembre de 2024

La instrucción del caso Barbate, un procedimiento judicial abierto a raíz de la muerte de dos guardias civiles tras ser arrollados por una narcolancha en el recinto portuario de la localidad en febrero de 2024, sigue adelante con el desarrollo de los trámites procesales oportunos para llegar a la celebración de un juicio que, previsiblemente, será por jurado y podría tener lugar a partir de mediados del próximo año en la Audiencia Provincial de Cádiz.

Si hace pocas semanas se conocía el informe pericial solicitado por el juez instructor sobre la intencionalidad del piloto de la semirrígida, ahora la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbate número 1 ha acordado en un reciente auto sacar de la causa a dos de los cuatro detenidos por la muerte de los agentes.

Dentro las pesquisas realizadas para calificar los hechos y determinar la responsabilidad penal exacta de cada uno de los implicados, el magistrado ha acordado que Y.E.M. y M.L. sean juzgados en una pieza separada por los delitos de contrabando (al viajar en la narcolancha, un género prohibido desde el año 2018) y pertenencia a grupo criminal. Estos dos tripulantes, por tanto, no irán a juicio acusados por las muertes de los agentes David Pérez y Miguel Ángel González.

Y.E.M. y M.L fueron arrestados y encarcelados en noviembre de 2024. En julio de 2025 quedaron en libertad provisional tras pagar una fianza de 10.000 y 15.000 euros, respectivamente.Tras abonar esas cantidades, fueron puestos en libertad con varias medidas cautelares, como la prohibición de salida de territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en sede judicial.

El juez, no obstante, desestimó petición de libertad que también solicitó el cuarto detenido, que fue arrestado en mayo de este año. Él y el piloto de la narcolancha, Karim El Baqqali, permanecen en prisión.

Precisamente El Baqqali y ese segundo tripulante, A.E.H., son las dos personas que seguirán siendo investigadas en el denominado caso Barbate. Al piloto se le imputan dos asesinatos consumados, cuatro asesinatos en grado de tentativa, contrabando y pertenencia a grupo criminal. Por su parte, A.E.H. será juzgado por atentado a la autoridad, grupo criminal y contrabando. En principio, y según fuentes judiciales consultadas por este medio, A.E.H. no irá a juicio acusado por la muerte de los guardias civiles. Ambos serán enjuiciados, previsiblemente, por un jurado.

La noche del 9 de febrero de 2024 una narcolancha embistió a la zódiac del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil en el puerto de Barbate. El brutal impacto causó la muerte en el acto de Miguel Ángel González, de 39 años, natural de San Fernando y buzo del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, y de David Pérez Carracedo, de 43 años, nacido en Barcelona, residente en Navarra y miembro del Grupo de Acción Rápida (GAR). Asimismo, provocó lesiones a otros cuatro agentes.