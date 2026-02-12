Cádiz bate un nuevo récord al registrar más 11 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos en 2025

La provincia de Cádiz ha alcanzado en 2025 las mejores cifras históricas de pernoctaciones en alojamientos turísticos (hoteles, campings, apartamentos turísticos y alojamientos rurales), superando por primera vez las once millones de pernoctaciones hasta situarse en 11.146.675.

Este dato ofrece una visión completa del conjunto de los alojamientos turísticos del territorio en 2025 y complementa el relativo a las pernoctaciones en hoteles, hecho público hace dos semanas, que también marcó el mejor registro de su serie histórica, con 8,7 millones de pernoctaciones el pasado año.

Además, se ha alcanzado el récord de personas viajeras alojadas en estos establecimientos turísticos reglados, con 3,7 millones de personas registradas frente a los 3,6 millones del año anterior. Los datos, procedentes del Instituto Nacional de Estadística (INE), han sido analizados por la Plataforma de Inteligencia Turística del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz.

La provincia de Cádiz continúa igualmente liderando la estancia media en Andalucía con una estancia media de 6,6 noches, así como el gasto medio diario por persona viajera, situado en 93,8 euros, seis euros por encima de la media andaluza.

Por tipo de alojamiento, destaca el récord de pernoctaciones en hoteles, con más de 8,7 millones de noches completadas por personas viajeras alojadas en estos establecimientos en 2025. También resalta el comportamiento de los apartamentos turísticos, donde por primera vez en la serie histórica se ha superado el millón de pernoctaciones, consolidando la progresión registrada desde el fin de la pandemia.

Asimismo, se ha producido un crecimiento significativo en las pernoctaciones en alojamientos rurales, con un incremento del 20 % respecto a 2024 y superando por segunda vez en la serie histórica —desde 2005— las 90.000 pernoctaciones anuales de personas viajeras.

2025, un año de cifras históricas para el turismo provincial

Para el vicepresidente cuarto y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, estas cifras históricas reflejan “el buen momento que atraviesa el turismo en la provincia de Cádiz, que avanza hacia un modelo de desarrollo turístico sostenible impulsado desde el Patronato Provincial de Turismo y en colaboración con el sector, consolidándolo como un eje económico estratégico para la provincia de Cádiz”.

Beardo señala que, lejos de detenerse en este contexto de resultados récord, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz está intensificando su estrategia de promoción turística, ampliando su posicionamiento en nuevos mercados y segmentos estratégicos.

Destaca así las principales novedades en materia de conectividad aérea para 2026: el inicio de la conexión directa entre la provincia de Cádiz y Londres gracias a la operativa de Jet2 —que se suma a las conexiones con Leeds, Birmingham y Manchester vigentes desde 2024—, así como la nueva conexión directa con Santiago de Compostela.

Esta ampliación permitirá que, por primera vez, el aeropuerto de Jerez de la Frontera cuente con conexión aérea estable en verano con cinco puntos del norte de la península ibérica: Santiago de Compostela, Barcelona, Bilbao, Oviedo y Santander.

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz mantiene un seguimiento permanente de las nuevas tendencias del mercado y de las dinámicas del sector turístico, así como de las estrategias impulsadas por Turismo Andaluz y Turespaña. La interpretación de los datos desde la Plataforma de Inteligencia Turística se enmarca en una estrategia orientada a consolidar un modelo turístico para la provincia basado en la sostenibilidad, la calidad y la gobernanza.

Como resultado de esta estrategia, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha renovado recientemente el sello S de sostenibilidad turística.