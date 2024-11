Un buque de la Armada sale de Rota y se suma al despliegue en Valencia por la DANA con Infantería de Marina y camiones de comida y agua

Ya en la noche del viernes se vieron a columnas de vehículos de las Fuerzas Armadas por Cádiz. Todo apuntaba a un aumento del despligue de militares gaditanos que están en Valencia -un centenar de infantes de Marina del TEAR de San Fernando- y ese sábado el Gobierno lo ha confirmado: será el mayo despligue del Ejército en tiempos de paz. Pedro Sánchez ha anunciado que serán 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas más los que se sumen en las próximas horas para ayudar a paliar las consecuencias de la tragedia de la DANA y una buena parte serán unidades de la provincia de Cádiz.

Y es que un buque anfibio ya ha salido de la Base de Rota rumbo a Galicia. Se trata del buque Galicia, según ha publicado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales. A bordo, viajan un centenar de infantes más del Tercio de Armada, camiones con comida, agua, material de apoyo y un helicóptero SH-60F.

Las peticiones para que ese despliegue se hiciera realidad se vienen repitiendo en los últimos días por los vecinos de las zonas más afectadas, viendo que el dispositivo no era suficiente para todo el deastre creado por la tragedia más grande que se recuerda."Sé que la respuesta que se está dando no es suficiente, sé que tenemos que mejorar, pero sé que tenemos que hacerlo juntos, unidos, no se trata de sustituir a la administración autonómica, de ayudarle, ya habrá tiempo de analizar negligencia, de mirar hacia atrás", ha indicado Sánchez en su comparecencia.

Desde el viernes por la mañana ya había cien infantes de Marina del Tercio de Armada de San Fernando en la zona, trabajando junto a la UME y compañeros del Ejército de Tierra y del Aire. Salieron dos autobuses y una columna pesada con 10 camiones, 4 vehículos ligeros y un Vamtac ha cargado 31 militares de apoyo. .Ya trabajan a pleno rendimiento en Catarroja y Torrent en labores de desescombro y reparto de alimentos.

El buque Galicia es un buque preparado con mucha experiencia en este tipo de misiones. Más recientemente, estuvo desplegado durante el COVID en la ciudad de Melilla y en Ceuta para dar apoyo sanitario como buque hospital durante la epidemia. Pero vale recordar que realizó labores de transporte del personal y material en la antigua Yugoslavia, en las labores de ayuda tras las inundaciones causadas por el huracán "Mitch" en Centroamérica, la limpieza en la contaminación causada por el hundimiento del petrolero "Prestige", la Operación "SJ" (marzo-julio 2003) de ayuda humanitaria a Irak, la Operación "Respuesta Solidaria" (enero-abril 2005) de ayuda humanitaria en Banda Aceh y costa NW de Sumatra (Indonesia) para contribuir a paliar los efectos del Tsunami que afectó a la zona y la Operación "Libre Hidalgo" de apoyo a la misión de NN.UU para el mantenimiento de la paz en el Líbano (septiembre-noviembre 2006). Además, ha participado en la Operación Atalanta por la lucha contra la piratería en aguas del Océano Indico y la cuenca de Somalia en varias ocasiones (2010, 2011, 2015 y 2017).