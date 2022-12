“Los autónomos somos los grandes olvidados de las medidas anticrisis”

–¿Cómo cierran 2022 los autónomos, metidos como estamos en una crisis tras otra?

--Vivimos una situación de incertidumbre. Los autónomos en estos momentos están sufriendo. A nadie se le escapa que el ocio está viviendo un buen momento, lo vemos en la restauración, hostelería y turismo. Eso sí, no hay que olvidar que los costes también han subido. Esto significa que un negocio de hostelería ha reducido los márgenes hasta trabajar casi a pérdidas. Pero hay otros sectores como es el comercio, por ejemplo, que hemos visto que está reduciendo su actividad y nos preocupa, porque este sector engloba a muchos autónomos. Igual que nos preocupa el de la agricultura, que en estos momentos, pese a haber sido un sector esencial en la pandemia, está viviendo también un momento difícil y complicado.

En España se han perdido este año 4.000 autónomos de la hostelería, 21.000 en comercio y casi 3.000 en agricultura. No recuperaremos el PIB que teníamos antes de la pandemia. En general, para el año que viene esperamos crecimiento, exiguo pero al fin y al cabo crecimiento. Aproximadamente por encima del PIB, un 0,9%. Aunque será preocupante la tasa de inflación en torno al 4 o 4,5%, y con una creación de empleo al ralentí o incluso negativa, en torno al 13% de desempleo.

–¿Y las perspectivas para 2023? Una encuesta de la propia ATA no daba datos muy optimistas.

--A punto de finalizar 2022, un año sin duda complicado para todos, con unas perspectivas inciertas como consecuencia de la guerra en Ucrania, una inflación desbocada y un continuo encarecimiento de las materias primas en el último Barómetro comprobamos como dos de cada tres autónomos, el 66,6%, considera que la evolución de su negocio no será mejor que en 2022. Es más, el 71,8% tiene una perspectiva negativa o muy negativa de la economía española en general y es que el únicamente el 25,8% de los autónomos encuestados afirma que su negocio ha crecido a lo largo de 2022.

La escalada de los costes de las materias primas y los impuestos a los que se tienen que enfrentar, están poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos autónomos. Y por eso desde ATA hemos solicitado medidas que alivien directamente la carga de los autónomos. Que se bajen las retenciones y los pagos a cuenta para dejar de ser la financiera del estado. Al menos en Andalucía sí se ha entendido que bajar impuestos no tiene nada que ver con la ideología, es de sentido común, para seguir facilitando que se cree empleo.

–Las medidas anticrisis que acaba de aprobar el Gobierno ¿les aliviará algo su situación?

--Las medidas y ayudas del Gobierno aprobadas son insuficientes para los autónomos. La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, ATA, consideramos que los autónomos son los grandes olvidados de este nuevo paquete de medidas destinadas a combatir el impacto de la crisis en la sociedad derivada del conflicto en Ucrania.

Se han ampliado algunas partidas del ICO y la bajada del IVA en los productos básicos beneficia a toda la población, pero se han olvidado de los autónomos que pagan un alquiler. Los de los locales de los autónomos van a subir de media un 8%. A ver quién aguanta eso.

En cuanto a los carburantes, la bonificación general se mantiene para navieras, agricultores y transportistas.

Dejando de lado a aquellos profesionales que también utilizan su vehículo como medio de transporte pero que no tienen el gasóleo bonificado como son los agentes comerciales, movimientos de tierra, autoescuelas y los profesionales sanitarios rurales que tienen que desplazarse entre pequeñas localidades para atender a los ciudadanos.

–Estamos aún inmersos en la negociación para un acuerdo sobre el SMI. ¿Cuál es la postura de la ATA?

--La inflación el año que viene va a estar en torno al 4%. Ese es el punto de partida. Los salarios públicos se van a incrementar en un 3,5%. Por lo que desde ATA pedimos una subida moderada del 4% para evitar una inflación de segunda ronda. Indudablemente ligado a dos condiciones necesarias: reducir las cotizaciones para el sector agrario donde se concentran la gran parte de los trabajadores que están en SMI. Y por supuesto indexar la subida del SMI a los contratos públicos.

No puede ser que en los últimos años se hayan subido los costes laborales casi un 40% y que los contratos públicos con administraciones para los que trabajan miles de autónomos en limpieza, jardinería o mantenimiento no se hayan incrementado absolutamente nada. Los autónomos hemos demostrado que vamos a cumplir, que sí queremos subir los salarios, que lo vamos a hacer, y que se nos ha acusado de lo contrario falsamente y sin embargo son otros los que no cumplen.

–¿Cómo puede afectar a los autónomos que tienen capacidad para crear empleo en sus empresas?

--Es mucha la carga que llevan los autónomos. Y muchos están al límite. Si no se tiene en cuenta perderemos tejido productivo, dejando sin servicios esenciales a pequeñas localidades que verán cómo sus bares, sus taxistas, sus electricistas, sus fisioterapeutas… cierran.

El pago futuro de las pensiones

–Seguimos hablando, un mes sí y otro también, del futuro de las pensiones. Leía que ustedes consideran que las empresas son las huchas de las pensiones. ¿Qué hay que hacer para garantizarlas de cara a las próximas generaciones?

--Para garantizar las pensiones de las próximas generaciones hay que establecer mecanismos que no contemplen subidas puntuales, como las que hemos vivido recientemente del 8% en los últimos meses. Sino que, nos guste más o nos guste menos, lo que hay que asegurar es el empleo para que los trabajadores coticen para que otros cobren pensiones, no sólo las de jubilación, todas. Por tanto, cuando se encarecen las cotizaciones se daña el empleo.

El planteamiento de subir pensiones y que esa subida se compense con impuestos al empleo, es decir que cada vez se carga más el impuesto al empleo puede tener un efecto contrario. Subir cotizaciones daña el empleo. Cuando un trabajador cobra 1400 euros, el autónomo paga en total 2000 euros por ese trabajador. Es un problema que España tenga las cotizaciones más elevadas de toda Europa.

–¿Deben los autónomos cotizar según sus ingresos reales?

--Deban o no, lo van a hacer. A partir del 1 de enero entra en vigor la Reforma del RETA que tanto nos ha costado acordar. Un sistema que ajusta mejor las cotizaciones a la realidad de los autónomos, que facilita a los que menos ganan que paguen menos. La mitad de los autónomos andaluces pagará menos cuota que en 2022. Y 3 de cada 4 pagarán igual o menos. Pero también tendrán mejores prestaciones y podrán ajustar su base de cotización y su cuota cada dos meses. Es un sistema al que debemos aun acostumbrarnos y que iremos ajustando cuando surjan inconvenientes pero que ha llegado para quedarse y para ser más justo.

–El gobierno andaluz hizo una clara apuesta, durante la intervención del presidente Juanma Moreno en un Foro Joly, para atraer a la región de empresarios de todo el país. ¿Es factible? ¿Se están dando los pasos necesarios para conseguir este objetivo?

--Es probable que España cierre 2022 teniendo una destrucción de empleo autónomo. Sin embargo, Andalucía va a tener un crecimiento anual de 3.000 autónomos más. Apoyar a los autónomos tiene un efecto positivo en la sociedad en general y la recompensa llega. Andalucía fue la primera región en anunciar la cuota cero para nuevos autónomos en 2023. Iniciativas de este calado es lo que necesita la comunidad que va a beneficiar a entre 40.000 y 50.000 nuevos autónomos en Andalucía.

Y bajar impuestos. Con las últimas medidas de la Junta un total de 360 millones de euros se van a quedar en el bolsillo de las empresas, de los autónomos y de los ciudadanos andaluces. Bajar los impuestos beneficia que las empresas se queden en la comunidad autónoma, así como que otras muchas se vean atraídas por estas medidas y decidan instalarse en el territorio andaluz, lo que implica una mayor creación de empleo.

Andalucía da pasos firmes y ya es la comunidad con más autónomos en España y ejemplo y líder en emprendimiento.

–¿Esta llegada sería una competencia para los que ya están aquí radicados?

--Fomentar el emprendimiento siempre crea nuevas oportunidades y sinergias. Los autónomos son expertos en economía circular, en readaptarse y evolucionar, ya sea por crisis o por llegada de nuevos estímulos como puede ser la competencia. Nunca ofrecer más y mejores servicios puede ser perjudicial. El emprendimiento trae riqueza a todo el entorno donde se favorece.

–Usted está muy unido a la provincia de Cádiz. Aquí siempre se ha hablado de la falta de emprendedores como respuesta ante la alta tasa de desempleo y la falta de dinamismo de nuestra economía.

--Demonizar al empresario autónomo está dañando el espíritu emprendedor entre los jóvenes y estamos perdiendo un capital humano increíble. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha perdido un total de 110.428 jóvenes autónomos en un lustro en España.

El hecho de perder generaciones de empresarios y, a su vez, perder jóvenes emprendedores significa que aquellos que cumplen una edad no vienen reemplazados por autónomos jóvenes. Necesitamos que de los 25.000 autónomos más que hay en Andalucía si comparamos el día de hoy con el inicio de la pandemia, muchos sean jóvenes con ideas innovadoras o ganas de conservar actividades que funcionan y son tradición en nuestra tierra.

–¿Está nuestro futuro hipotecado por la falta de empresarios?

--Los jóvenes son presente y futuro de la sociedad. Los autónomos presente y futuro del empleo. Sólo favoreciendo su sostenibilidad tendremos una sociedad dinámica, con una economía saneada y un futuro prometedor. Garantizaremos el bienestar social. Con empleo, se recauda más, con empleo se crea más actividad, con recaudación se garantizan pensiones.