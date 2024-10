El Ayuntamiento de Arcos contará con 900.000 euros para infraestructuras turísticas, aporte ligado en parte al Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca. En concreto, para aprovechar la ayuda de 600.000 euros de esta iniciativa, el Ayuntamiento debía aportar otros 300.000 euros, según explica el alcalde de la localidad Miguel Rodríguez.

“El anterior Gobierno local no lo hizo porque no tenía aprobado el presupuesto y por tanto no tenía contemplado este gasto en inversión. Hemos podido poner los 300.000 euros para aprovechar esa subvención. Contaremos con casi un millón de euros para infraestructuras turísticas. El turismo es una industria que da mucha estabilidad económica a Arcos”, destacó el regidor popular de Arcos.

Y Miguel Rodríguez aprovechó para anunciar que también sale a licitación unas obras del plan de restauración del hábitat para la fauna y flora para el paraje natural de la cola del embalse de Arcos por valor de 100.000 euros. El plazo está abierto hasta el 16 de octubre. En concreto, esta aportación es para adecentar el llamado sendero del pesquero, que va desde el Mesón de la Molinera hasta la zona del observatorio de aves.