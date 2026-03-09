Agotada una nueva remesa de la campaña de Cádiz Vale Más de la Diputación

Este lunes se han puesto en circulación 4.450 vales de la campaña Cádiz Vale Más que promueve Diputación con la asistencia técnica de la Cámara de Comercio de Cádiz. La remesa, la tercera de la presente edición, se agotó en 3 minutos y 18 segundos. Estas bonificaciones al consumo, al distribuirse en series de 5 vales, serán descargadas por 890 personas que dispondrán de una semana para canjearlas en comercios, establecimientos hosteleros y mercados de abastos de municipios de menos de 40.000 habitantes, ya que para las localidades que superan dicho umbral de población se agotó el presupuesto disponible.

A las 12:15 horas del lunes 9 de marzo se habían disfrutado 75.630 vales que comportaban una facturación global de 1.867.611 euros para los negocios adheridos. La presente edición del Cádiz Vale Más ha supuesto la introducción de 80.000 vales, de los que restan por canjear 4.370. Cada consumidor recibe cinco bonos de 10 euros que puede utilizar por cada 20 euros de compra. Las previsiones, por tanto, es que en los próximos días la cifra de facturación ronde los dos millones de euros. (En la plataforma www.cadizvalemas.es se indica la evolución de los datos de la campaña).

Los consumidores y negocios interesados pueden resolver sus dudas e incidencias en los correos: consumidores@cadizvalemas.com y establecimientos@cadizvalemas.com.

La iniciativa Cádiz Vale Más está promovida y financiada por la Diputación de Cádiz a través de su Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, en coordinación con las tres Cámaras de Comercio de la provincia y la participación de las organizaciones profesionales Horeca y Fedeco.