La Junta avisa de que "no va a bajar ni un ápice el pistón" de las obras hidráulicas pese a las últimas lluvias

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha avisado este lunes de que el Gobierno andaluz "no va a bajar el pistón de la obra hidráulica ni un solo ápice" pese a las lluvias registradas en Andalucía en la recién finalizada Semana Santa, que ha saludado como "la mejor noticia posible" que podía recibir esta tierra ante su situación de sequía.

Así lo ha apuntado el también portavoz del Gobierno andaluz en una atención a medios en Cádiz antes de intervenir en el II Foro de Sostenibilidad de la 'Tribuna de Andalucía', donde ha puesto de relieve que "llevábamos muchísimas semanas hablando de cómo los embalses se estaban vaciando" en esta comunidad, "de cómo las restricciones, no sólo para el uso y el consumo humano, sino para muchos sectores productivos, se iban multiplicando a lo largo de todo nuestro territorio, y la mejor noticia es que ha llovido, ha llovido bien y ha llovido bastante" en los últimos días.

De hecho, el consejero ha destacado que, según los datos que maneja la Junta, "solamente en la cuenca del Guadalquivir" se han podido almacenar "más de 530 hectómetros cúbicos", y los "datos provisionales" de la provincia de Cádiz, "aún pendientes de la escorrentía, nos hablan de 94 hectómetros cúbicos almacenados y una capacidad, más o menos, de los embalses gaditanos, de un 27,5%" del total.

El titular de Medio Ambiente ha remarcado que la sequía es ya "un problema estructural" en Andalucía, "no coyuntural", y ha agregado que "ahora toca que los comités de la sequía se vayan reuniendo en las diferentes cuencas y adopten las decisiones oportunas". "No me corresponde a mí adelantar cuáles van a ser esas decisiones, puesto que son los expertos y las diferentes administraciones públicas que tienen competencia en la materia las que las deberían adoptar en base al diálogo", ha añadido el consejero de Medio Ambiente.

No obstante, el portavoz del Gobierno andaluz sí ha querido "garantizar" que "desde la Junta de Andalucía no vamos a bajar el pistón de la obra hidráulica ni un solo ápice", y en ese sentido ha comentado que "estas lluvias vienen a aliviarnos, nos vienen francamente bien", pero desde el Gobierno autonómico "vamos a seguir con la misma intensidad acometiendo obras hidráulicas y reivindicando también aquellas que dependen de otras administraciones públicas", ha apostillado el consejero Ramón Fernández-Pacheco para concluir. Europa Press