Zelenski califica de “constructivo” el diálogo con Estados Unidos sobre el plan de paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantuvo este sábado una conversación “constructiva” con los asesores de su homólogo estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, en la que participaron también los delegados ucranianos desplazados a Miami para los contactos que se están produciendo allí sobre la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Acabamos de tener una llamada larga y sustancial”, informó Zelenski en X y agradeció la discusión “muy concentrada y constructiva”. “Abordamos muchos aspectos y repasamos los puntos clave que podrían garantizar un fin del derramamiento de sangre y eliminar la amenaza de una nueva invasión rusa a gran escala, así como el riesgo de que Rusia no cumpla sus promesas, como ha ocurrido repetidamente en el pasado”, explicó.

Además, Zelenski subrayó que su Gobierno está decidido a “seguir trabajando con buena voluntad con la parte estadounidense para alcanzar genuinamente la paz” y señaló que Kiev y Washington han acordado los pasos y formatos en los que se producirán los próximos contactos.

Zelenski señaló que ahora está a la espera de que regresen de Estados Unidos sus negociadores, Rustem Umerov y Andri Hnatov, para informarle en persona sobre las conversaciones, ya que “no todo se puede hablar por teléfono”.

La de este sábado fue la tercera reunión entre los representantes de Kiev y Washington en Miami en los últimos días.

En la conversación del viernes, las partes acordaron un “marco de disposiciones de seguridad” y hablaron sobre las “capacidades de disuasión necesarias para mantener una paz duradera”, según informó Umerov, que no reveló detalles de lo que incluye este presunto “marco”.

Por otro lado, las autoridades ucranianas informaron este sábado de un ataque masivo ruso contra diversas regiones con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que causó daños en infraestructuras energéticas y de transporte y dejó al menos ocho civiles heridos.

Está previsto que el lunes Zelenski viaje a Londres para reunirse con los líderes del formato conocido como E3, que integran el Reino Unido, Francia y Alemania.

Allí, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, el objetivo será examinar la situación y las negociaciones en marcha en el marco de la mediación estadounidense.