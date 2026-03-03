El embajador de Irán en España ha señalado como potenciales objetivos las bases militares estadounidenses de Rota y Morón, aunque ha matizado que su país solo atacaría estos centros si fuera agredido desde dichas instalaciones. Dado que el Gobierno español no ha autorizado el uso de estas bases para operaciones contra Irán, en teoría no existiría peligro inmediato de represalias.

La advertencia llega en un contexto de tensión regional, aunque la capacidad técnica de Irán para alcanzar territorio español plantea dudas. La distancia entre Teherán y Madrid supera los 5.500 kilómetros, mientras que el arsenal iraní conocido incluye el misil Soumar —copia de tecnología soviética— con un alcance teórico de 4.000 kilómetros, cifra no confirmada con certeza por la literatura militar especializada. El país persa también dispondría de drones con autonomía similar, aunque tampoco existe verificación definitiva de estas prestaciones. Hasta ahora, Irán ha atacado únicamente objetivos en su entorno inmediato, llegando hasta Chipre en el Mediterráneo Oriental y el sudeste europeo.