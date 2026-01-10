Venezuela anuncia el retorno a sus aguas del petrolero en una operación conjunta con EEUU

Venezuela ha anunciado este viernes que, como parte de una operación conjunta con Estados Unidos, retorna a aguas del país suramericano un buque petrolero que había salido "sin pago ni autorización de las autoridades" y que había sido incautado esta madrugada. Según un breve comunicado del Ministerio de Hidrocarburos y de la estatal petrolera PDVSA, se trata de una "exitosa operación en conjunto" de Caracas y Washington para "el regreso al país del buque Minerva". "Gracias a esta primera exitosa operación en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", agrega el texto oficial.

Trump anunció que fue interceptado

Caracas hace este anuncio después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que fuerzas de su país interceptaron este viernes al petrolero 'Olina' en aguas del Caribe "en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela", después de que el buque, dijo, partiera del país "sin la autorización correspondiente". "Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela. El petróleo será vendido a través del GREAT Energy Deal, que hemos creado para tales ventas", indicó en su red Truth Social.

La operación se llevó a cabo como una acción coordinada entre el departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional (DHS) antes del amanecer y contó con la participación de infantes de Marina que partieron en helicópteros desde el portaviones USS Gerald R. Ford para ejecutar el abordaje, informó el Comando Sur en un comunicado. El mando estadounidense aseguró que la acción envía un "mensaje claro" de que "no existe refugio seguro para los criminales", en el marco de los esfuerzos de Washington para combatir "actividades ilegales transnacionales" en el hemisferio occidental, aunque no precisaron el número de detenidos y subrayaron que la operación se desarrolló sin resistencia.

Según el New York Times, Olina, antes llamado Minerva M, está sancionado por EE.UU. alegando su papel en la financiación de la guerra de Rusia en Ucrania mediante el transporte de exportaciones energéticas rusas a mercados extranjeros. La operación entre Caracas y Washington se lleva a cabo el mismo día en que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, la chavista Delcy Rodríguez, informara de un "proceso exploratorio de carácter diplomático" con EE.UU. orientado al "restablecimiento de las misiones diplomáticas", casi una semana después del ataque de la nación norteamericana en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.