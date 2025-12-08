La UE responde a Trump que no aceptará una "amenaza de interferencia"

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, replica a Trump que la UE no aceptará una "amenaza de interferencia".

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó este lunes que la Unión Europea (UE) no aceptará ninguna "amenaza de interferencia en la vida política europea", tras la publicación de la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos que critica duramente a la UE.

"Si somos aliados, debemos actuar como aliados, y los aliados no amenazan con interferir en la vida política interna de sus aliados, la respetan; no podemos aceptar esta amenaza de interferencia en la vida política de Europa", subrayó el presidente del Consejo en la conferencia anual del Instituto Jacques Delors, en París.

En la nueva estrategia estadounidense publicada el pasado viernes, el gobierno de Donald Trump advirtió sobre el posible "fin de la civilización europea" en las próximas dos décadas debido a "las políticas migratorias, la censura de la libertad de expresión, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos", y criticó la "asfixia regulatoria" del Ejecutivo comunitario.

La Administración de Trump puso en duda la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".

Antonio Costa admitió "diferencias" en la relación entre Estados Unidos y Europa, y remarcó que "las alianzas forjadas tras la Segunda Guerra Mundial han cambiado", ya que Bruselas y Washington "no comparten la misma visión del orden internacional".

"Nosotros seguimos siendo defensores del multilateralismo, creemos en un orden basado en reglas, creemos en la ciencia, en la libertad científica y no ignoramos desafíos globales como el cambio climático. Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo ni en un orden basado en reglas, y afirman que el cambio climático es una mentira. Tenemos diferencias en nuestra visión del mundo", agregó el portugués.

Costa opinó que "es natural" que europeos y estadounidenses "no compartan" las mismas opiniones sobre ciertos asuntos, pero consideró que "la interferencia en la vida política europea" es inaceptable para el bloque comunitario.

Pese a ello, Costa valoró positivamente que la estrategia estadounidense "sigue refiriéndose a Europa como aliado" y subrayó que Estados Unidos sigue siendo un aliado "importante" y un "socio económico esencial" para Europa.

En cuanto a la seguridad y defensa, el presidente del Consejo defendió que "en 2027, los europeos deben asumir el liderazgo de la OTAN", ahora en manos de Estados Unidos, porque "si queremos ser fuertes en el escenario internacional, debemos ser fuertes internamente".

En este sentido, reivindicó la posición de la Unión Europea en el escenario internacional e incidió en que "el mundo no solo está compuesto por EEUU y China", sino que es "multipolar y diverso", en referencia a países de África, América Latina y el Caribe, y Asia.

"No vamos a existir en el escenario internacional sin poder comercial. Tenemos que interactuar con todos los países, a lo largo y ancho del mundo. Si no lo hacemos, nos quedaremos solos", concluyó.