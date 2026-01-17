Trump anuncia aranceles a países europeos con tropas en Groenlandia hasta la compra de la isla

Trump anuncia aranceles a los países europeos con tropas en Groenlandia hasta compra de la isla.

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá aranceles a Dinamarca y los demás países europeos que han enviado tropas a Groenlandia hasta que se consume la compra estadounidense de la isla.

Trump amenazó con un arancel del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca como medida de presión para que apoyen sus planes de anexionar la isla ártica.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que planea aumentar estos aranceles a un 25% en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Trump indicó que está dispuesto a "negociar de inmediato" con los países, a los que acusó de estar "poniendo en riesgo" todo lo que Washington "ha hecho por ellos".

Desde su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el trato al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del presidente de Estados Unidos llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por Trump con el argumento de reforzar la "seguridad nacional" de Estados Unidos y evitar ue caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca aseguró este jueves que estos movimientos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y ha rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para abordar las "discrepancias" sobre el tema.