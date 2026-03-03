Reino Unido envía un destructor a Chipre mientras Trump se queja de su falta de apoyo al ataque a Irán

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este martes el envío a Chipre de un destructor y de helicópteros Wildcat con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico destinado en ese país. Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que la falta de apoyo del Reino Unido a la campaña militar contra Irán "es chocante" y aseguró que la actitud de Londres está "arruinando las relaciones" entre ambos socios.

Starmer habló con el presidente chipriota, Níkos Christodoulídis, para hacerle saber que el Reino Unido está "enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el (destructor) HMS Dragon se desplegará en la región", según indicó en un mensaje en la red social X. El anuncio llega después de que una de las dos bases militares que el Reino Unido posee en la isla mediterránea, la de RAF Akrotiri, fuese atacada en la madrugada del lunes por un dron que no causó víctimas. "El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí", escribió Starmer, que dijo que la medida forma parte de las operaciones defensivas en vigor en la zona.

Un comunicado posterior de Downing Street -residencia oficial y oficina de Starmer- recogió que el primer ministro expresó a Christodoulídis su "indignación" por el ataque con drones a la base de Akrotiri y lo tildó como "un ejemplo profundamente preocupante de los ataques altamente peligrosos e indiscriminados que llevan a cabo Irán y sus representantes en toda la región".

Por su parte, el ministro británico de Defensa, John Healey, afirmó en otra nota que el Reino Unido está actuando con rapidez para "reforzar aún más" su presencia defensiva en el Mediterráneo oriental y aseguró que la capacidad defensiva del HMS Dragon es "de clase mundial" y los helicópteros Wildcat están armados con misiles Martlet que pueden contrarrestar la amenaza de drones. El HMS Dragon es uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 de la Marina Real Británica (Royal Navy), que lo califica en su página web como "uno de los buques de guerra más avanzados del mundo", capaz de detectar y neutralizar objetivos enemigos con su sistema de misiles antiaéreos Sea Viper.Starmer dio luz verde el pasado domingo a Estados Unidos para utilizar las bases aéreas británicas para ataques "defensivos" a objetivos militares iraníes, un día después de que Washington iniciase una operación militar conjunta con Israel contra la república islámica que acabó con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí.

Posteriormente, el primer ministro anunció una "participación más activa" del Reino Unido en la guerra con Irán, aunque solo dentro del marco de la legalidad internacional, si bien ha reiterado que no se sumará a los ataques junto con Estados Unidos e Israel. Con el anuncio de este martes, el Reino Unido se une a otros países como Francia o Grecia, que ya han expresado que enviarán fragatas y sistemas antimisiles y antidrones a Chipre.

Trump considera "chocante" la falta de apoyo del Reino Unido

En un encuentro en el Despacho Oval con el canciller alemán, Friedrich Merz, el republicano criticó que "España ha sido muy, muy poco cooperativa, al igual que el Reino Unido" a la hora de que ambos países apoyen, como socios de la OTAN, los ataques estadounidenses contra la República Islámica. "El segundo (en referencia a Reino Unido) es chocante, pero no estamos en la era de (Winston) Churchill. Diré que el Reino Unido ha sido muy, muy poco cooperativo con esa estúpida isla que tienen, que regalaron y sobre la que aceptaron un contrato de arrendamiento de 100 años. Así arruinan las relaciones. Es una pena", dijo en referencia a la isla de Diego García, la principal del archipiélago de las Chagos, en el océano Índico.

El presidente estadounidense ha criticado varias veces los acuerdos que el Reino Unido alcanzó en 2025 para que la soberanía de las Chagos se transfiera a Mauricio, que a cambio autoriza a que Londres arriende la mayor de sus islas, Diego García, para mantener y operar la base militar conjunta con EEUU durante un periodo inicial de 99 años. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha permitido un uso limitado de esta base, que Trump considera estratégicamente muy importante para los ataques estadounidenses sobre Irán. "No estoy contento con el Reino Unido, esa isla sobre la que han leído y el contrato de arrendamiento, ¿saben?. Lo han hecho quién sabe por qué. Arrendaron la isla. Han llegado y se la han quitado. Y nos ha costado tres o cuatro días decidir dónde podemos aterrizar. Habría sido mucho más cómodo aterrizar allí, en lugar de volar muchas horas extra", sentenció Trump.