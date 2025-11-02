El progresista Mamdani, un "rayo de esperanza" para los jóvenes de Nueva York

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, en un mítin en Queens.

Los votantes neoyorquinos más jóvenes ven a Zohran Mamdani como un "rayo de esperanza" y se sienten "reflejados" en el candidato demócrata de 34 años, quien, de ganar las elecciones del 4 de noviembre, se convertirá en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero que es musulmán.

Mamdani ha construido una campaña que ha despertado el interés de los votantes reclamando una Nueva York "más libre y digna" frente a "la oligarquía y el autoritarismo". "Tenemos la oportunidad de mostrarle al mundo que queremos ser libres. Y eso es votar por mejorar la vida de la gente frente a quienes quieren comprar la democracia", afirmó Mamdani en un mitn reciente ante unas 10.000 personas, en Queens.

Randy Frazer, director ejecutivo de YVote -una organización para impulsar la participación electoral entre los jóvenes- explica que las nuevas generaciones se "ven reflejadas" en Mamdani.

"Sienten que por fin alguien les presta atención. Por fin alguien está luchando por ellos y hablando de problemas reales que afectan a la gente común, no solo a los adultos, sino también a los jóvenes de la ciudad. Y eso es alentador. Por eso creo que se han movilizado en torno a él", anota Frazer.

De acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, el 64% de los votantes neoyorquinos registrados de entre 18 a 34 años apoya a Mamdani; el 20% al ex gobernador de Nueva York y candidato independiente, Andrew Cuomo; y un 7 % al candidato republicano, Curtis Sliwa. Mamdani también cuenta con el 50% del apoyo entre los votantes de 35 a 49 años, el doble que Cuomo.

Los jóvenes salen a votar

Mamdani demostró en las primarias tener la capacidad de convocatoria para atraer el apoyo de nuevos votantes y consiguió un aumento significativo en el registro de votantes antes de las elecciones.

Frazer señala que en las primarias de Nueva York de 2011 solo el 11 % de los jóvenes de entre 18 y 29 años votaron, mientras que en las últimas primarias la participación de ese mismo grupo de edad fue de más del doble.

Hannah Miller, de 26 años, dice que votará por Mamdani porque le da "esperanza". "Es como un rayito de luz en un mundo que ahora mismo se siente muy oscuro y abrumador. Y creo que lo que ofrece, sobre todo a los jóvenes, es realmente prometedor", apunta.

Miller recuerda que la primera vez que vio las propuestas de Mamdani fue en un anuncio de TikTok, lo mismo le pasó a Geo Peck, una joven canadiense que vive en Nueva York, pero lo vio en Instagram.

Como político millennial, Mamdani ha apostado fuerte por llegar a nuevos votantes mediante las redes sociales, sobre todo durante las primarias; pero en esta recta final el candidato demócrata se está centrado más en una campaña puerta a puerta con un ejército de voluntarios, la mayoría jóvenes, para dar a conocer su progresista programa político.

Peck, por ejemplo, tiene dos amigos de 25 y 30 años que van puerta a puerta para presentar la campaña de Mamdani a los neoyorquinos.

"Es la primera vez que lo hacen y me contaron que consiguieron que todo su grupo de amigos lo hiciera con ellos", anota Peck, quien señala que lo están haciendo porque parece que Mamdani "de verdad podría cambiar algo y la gente tiene ciertas esperanzas puestas en él".

Cuomo llega a los jóvenes más conservadores

Por su parte, Cuomo parece estar llegando a los jóvenes más conservadores, incluso a los republicanos.

"Como republicano, tengo opciones, y entiendo que, como neoyorquino, no quiero que esta ciudad se radicalice y se vuelva más izquierdista. Sé que si voto Sliwa, es un voto para Mamdani, y por eso elijo votar por Cuomo para salvar a la ciudad de Nueva York", cuenta un joven neoyorquino, que asistió a una reunión social de "jóvenes profesionales" en apoyo de Cuomo y fue entrevistado por la campaña del exgobernador para un vídeo promocional en redes.

La mayoría de las encuestas muestran que Mamdani ganará al exgobernador de Nueva York y al candidato republicano. No obstante, por franjas de edad Cuomo es el favorito entre los mayores de 50 años.

Entre los votantes de 50 a 64 años, el 41% apoya a Cuomo, el 35% a Mamdani, el 17% a Sliwa. Mientras que en los mayores de 65 años: el 39% se muestra favorable por Cuomo, el 33 % a Mamdani y, el 19 % a Sliwa.

Mamdani dijo en los últimos días a los periodistas que no le preocupa que la mayoría de los votantes anticipados hasta el momento sean mayores de 55 años, y afirmó tener "confianza" en la labor de su campaña para llegar a los votantes mayores.