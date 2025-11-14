El tiempo
Varios muertos en Estocolmo en el choque de un autobús contra una parada

La Policía ha detenido al conductor e investiga las causas del suceso, aunque no cree que se trate de una acción terrorista

Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un autobús en una parada de Estocolmo / Europa Press
Efe

14 de noviembre 2025 - 17:32

Varias personas han muerto y otras han resultado heridas al ser atropelladas este viernes por un autobús en el barrio de Östermalm, en el centro de Estocolmo, informó la Policía sueca, que no ha dado cifras concretas.

El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio, aunque la Policía no cree que se trate de terrorismo, según la televisión pública SVT, y otros medios como el digital Expressen apuntan a un posible problema de salud del chófer.

