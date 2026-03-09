Mojtaba Jameneí: del poder en la sombra al liderazgo supremo de Irán

Mojtaba Jameneí ha sido elegido como nuevo líder supremo de Irán tras el fallecimiento de su padre, el ayatolá Alí Jameneí, según ha informado este domingo por la noche la agencia IRNA. La Asamblea de Expertos designó al clérigo de 56 años como tercer líder del sistema de la República Islámica mediante una votación decisiva en sesión extraordinaria.

El comunicado oficial señala que la Asamblea tomó la decisión para evitar que el país quedase sin liderazgo tras los ataques del 28 de febrero que acabaron con la vida de Alí Jameneí, su esposa Mansureh Joyasteh Bagerzadeh y la mujer de Mojtaba, Zahra Haddad Adel. "Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo", afirman en el texto.

Antes del anuncio oficial, dos miembros de la Asamblea habían adelantado que ya se había elegido al sucesor del asesinado ayatolá, aunque sin revelar su identidad. El ayatolá Ahmad Alamolhoda confirmó que "la elección del liderazgo ya se había llevado a cabo y el líder había sido determinado", en declaraciones que anticipaban la designación formal.

Un líder forjado entre las sombras del poder iraní

Nacido en septiembre de 1969 en Mashad, Mojtaba Jameneí creció en la disidencia cuando su padre conspiraba contra la monarquía del sha Mohammad Reza Pahlaví. Estudió en Qom, el principal centro de estudios chiíes del país, donde alcanzó el título religioso de hoyatoleslam, un cargo intermedio en la jerarquía clerical por debajo del ayatolá.

Con tan solo 17 años participó en la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), el conflicto que marcó a toda una generación de líderes iraníes. Sin embargo, a diferencia de otros dirigentes, nunca ha sido elegido para ningún cargo oficial ni ha desempeñado puestos públicos, prefiriendo operar desde la oficina de su padre en el centro de Teherán.

Influencia decisiva desde la oficina del líder supremo

Durante años, Mojtaba Jameneí ejerció tal influencia desde las sombras que algunos en Irán le consideraban "un mini líder supremo". Los cables diplomáticos estadounidenses filtrados por WikiLeaks en 2008 le describían como el "poder detrás de las túnicas" y "un líder y gestor capaz y enérgico".

Se le atribuye haber garantizado la victoria de Mahmoud Ahmadinejad en las elecciones de 2009, según denunciaron los partidos reformistas que hablaron de fraude electoral. También se le relaciona con un papel clave en la represión de las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por supuestamente no llevar bien puesto el velo islámico.

Vínculos con la Guardia Revolucionaria y sanciones internacionales

Mantiene fuertes lazos con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar ideológico más poderoso del país, incluida su milicia Basij, el cuerpo voluntario encargado entre otras funciones de la represión de manifestaciones. Estas protestas bajo el eslogan "mujer, vida, libertad" fueron aplastadas con una represión estatal que causó al menos 500 muertos.

En noviembre de 2019, el Gobierno de Donald Trump sancionó a Mojtaba Jameneí junto a otras ocho figuras del círculo del ayatolá por sus "políticas desestabilizadoras". Las sanciones le relacionaban con "ejecuciones extrajudiciales" y el atentado de 1994 contra la sede de la Asociación Mutualista Israelita Argentina (AMIA), que causó 85 muertos.

Nuevas responsabilidades como máxima autoridad política

Como nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí se convierte en la máxima autoridad política del país con potestad para definir las políticas generales de la República Islámica y designar los más altos cargos, incluidos los militares. La Asamblea de Expertos hizo un llamamiento para que este nuevo liderazgo "debe ser un símbolo de consenso nacional" porque ahora se necesita aún más de "unidad y solidaridad".

El órgano compuesto por 88 clérigos elegidos cada cuatro años asegura que, pese a las "maniobras de los enemigos", la elección se realizó conforme a la Constitución. Desde los ataques del 28 de febrero que sobrevivió, Mojtaba Jameneí no ha aparecido en público, manteniendo el bajo perfil que ha caracterizado su trayectoria política.