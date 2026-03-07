El mayor portaviones de EEUU se acerca a Irán: el 'USS Gerald Ford' cruza el canal de Suez en plena escalada militar

La guerra que sacude Oriente Medio desde hace más de una semana sigue ampliando su dimensión militar. Estados Unidos ha decidido reforzar su presencia naval en la región con el despliegue del mayor portaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford, que ya ha cruzado el Canal de Suez rumbo al mar Rojo, acercándose al área de operaciones próxima a Irán.

El movimiento del gigantesco buque de guerra se produce en medio de la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra la república islámica, una campaña que ha desencadenado ataques cruzados en toda la región.

Un despliegue naval de gran magnitud

El Pentágono confirmó el desplazamiento del portaviones tras difundir imágenes del buque navegando por el canal egipcio acompañado por el destructor USS Bainbridge.

Las fotografías, publicadas también por el United States Naval Institute, muestran al grupo naval transitando el paso estratégico que conecta el Mediterráneo con el mar Rojo.

Una vez completado el tránsito, el grupo de combate se encuentra ya operando en el mar Rojo, lo que reduce considerablemente la distancia hacia el golfo Pérsico y el entorno iraní.

El portaviones más grande del mundo

El USS Gerald R. Ford es actualmente el mayor y más avanzado portaviones construido por Estados Unidos.

Entre sus características destacan:

337 metros de eslora

alrededor de 100.000 toneladas de desplazamiento

dos reactores nucleares

capacidad para más de 75 aeronaves

una tripulación de varios miles de marineros y personal militar.

Se trata del buque líder de la nueva generación de portaviones de la Marina estadounidense, diseñada para operaciones aéreas más rápidas y con mayor capacidad de combate.

Dos portaviones estadounidenses en la zona

El despliegue del Gerald Ford no es el único movimiento naval relevante en la región.

Estados Unidos ya mantiene operativo en el área al portaviones USS Abraham Lincoln, que se encuentra desplegado en el mar Arábigo apoyando las operaciones militares contra Irán.

Con ambos buques, Washington dispone ahora de dos grupos de ataque de portaviones en las proximidades del conflicto, una demostración de fuerza significativa que aumenta la presión militar sobre Teherán.

Cada uno de estos grupos incluye:

destructores y cruceros equipados con misiles

submarinos de apoyo

escuadrones de aviones de combate.

La guerra entra en una fase de máxima tensión

El despliegue naval coincide con una fase especialmente intensa del conflicto iniciado hace casi una semana.

Los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán provocaron la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei, junto a parte de la cúpula militar del país.

Desde entonces, Teherán ha respondido con misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estadounidenses en la región, incluidos objetivos en:

Kuwaitmiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí.

La confrontación ha provocado también ataques sobre infraestructuras en Teherán, incendios en aeropuertos y alertas aéreas en varios países del Golfo.

Trump exige la “rendición incondicional”

El movimiento del portaviones también llega en un momento de endurecimiento del discurso político en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su red social Truth Social que no habrá acuerdo con Irán mientras el régimen de Teherán no acepte una “rendición incondicional”.

Las declaraciones del mandatario reflejan el clima de máxima tensión que vive la región, con una guerra que en apenas unos días ha escalado desde bombardeos puntuales hasta un enfrentamiento con múltiples frentes y actores regionales implicados.