El mal tiempo favorece los asaltos rusos en el frente ucraniano

Trabajadores de los equipos de emergencia ucranianos tratan de sofocar un incendio en la región de Poltava.

La niebla persistente y las frecuentes lluvias ofrecen cobertura a la infantería rusa frente a los drones ucranianos, lo que permite a las fuerzas de Moscú intensificar los asaltos que lanza en el frente.

Los soldados ucranianos dicen que el tiempo desfavorable que ha dominado durante buena parte del último mes ha reducido drásticamente la efectividad de los vehículos aéreos no tripulados que son el puntal de su defensa en el este del país.

"En cuanto hay niebla, los asaltos rusos se intensifican", dijo a Efe Anatoli Repsh, sargento jefe de un batallón que está combatiendo cerca de Kupiansk, en la región nororiental de Jarkov.

La unidad de Repsh recurre a una combinación de drones de reconocimiento y de ataque para detectar y eliminar a los soldados rusos que avanzan a pie -a menudo de manera individual o en parejas- como parte de los intentos diarios por infiltrarse más allá de las posiciones ucranianas.

La lluvia y la niebla no sólo limitan la visibilidad, sino que también dañan rápidamente las cámaras de los drones y otros componentes electrónicos delicados.

"Aún con lluvia y niebla intentamos volar, pero el equipamiento se resiente mucho. Un dron que ha estado operando todo el día bajo la lluvia rara vez aguanta más de dos o tres días", dijo Repsh.

Adaptación

La escasez de drones lleva a los soldados a usar el equipamiento de forma más conservadora cuando las condiciones meteorológicas son malas y recurren en cambio a interceptar comunicaciones para detectar al enemigo, así como a obstáculos de alambre de espino y campos minados para ralentizar su avance.

Sólo una vez que localizan a la infantería rusa envían los drones para atacarla.

Repsh calcula que aproximadamente tres cuartos de los atacantes mueren o son heridos mientras intentan atravesar la "zona de la muerte" de entre siete y diez kilómetros que separa a los dos Ejércitos.

Los que sobreviven, sin embargo, se van acumulando gradualmente, lo que obliga a las unidades ucranianas a gastar aún más recursos para repelerles.

"Ya no tenemos infantería suficiente para recuperar con contraataques el terreno perdido y tenemos que gastar más drones, cuando el tiempo lo permite, para destruir las casas y posiciones en las que se esconden los rusos", explicó el sargento.

Avances rusos

Pese al clima adverso y a su impacto sobre algunas unidades que dependen casi exclusivamente de los drones para mantener la línea de defensa, las fuerzas ucranianas han impedido hasta ahora que los rusos irrumpan en un avance brusco.

Aún así los progresos territoriales de Moscú se aceleraron en noviembre, cuando según la plataforma de análisis DeepState alcanzaron 505 kilómetros cuadrados, la misma superficie que en los dos meses anteriores combinados.

En Vovchansk, una pequeña ciudad fronteriza que lleva más de un año y medio bajo asedio, la densa niebla ha permitido a las tropas rusas acelerar sus avances en semanas recientes.

"Los drones están volando mucho menos y los rusos están aprovechando su superioridad numérica", dijo este viernes el portavoz militar regional Viktor Tregubov.

En Pokrovsk, en la región de Donetsk, se está dando una situación similar, pues la espesa niebla ha facilitado la infiltración y acumulación por parte de la infantería rusa en la ciudad y sus inmediaciones.

Armas convencionales

El mal tiempo también protege los movimientos ucranianos de los drones kamikaze rusos, lo que está facilitando el transporte de munición y alimentos a las posiciones más avanzadas, así como la evacuación de heridos y la rotación de personal.

"Para nosotros es más fácil cuando hay niebla, lluvia intensa o vientos fuertes, porque lanzan menos drones de ataque", dijo a Efe Vasil Vovk, un soldado que está combatiendo en el frente del este.

Sin embargo, la incapacidad de usar los drones tanto como en condiciones meteorológicas favorables hace más daño a Ucrania que a Rusia, enfatizan los soldados, porque Moscú es superior en número de efectivos, así como en la artillería y en el uso de bombas aéreas guiadas, que dependen menos del tiempo.

Los ingenieros ucranianos trabajan en soluciones que hagan a los drones menos vulnerables a los efectos climatológicos, pero la niebla y la lluvia ponen de manifiesto la necesidad persistente de armas convencionales.

Aunque Ucrania ha incrementado de forma drástica la producción doméstica de drones y está buscando financiación adicional para seguir expandiéndola, los sistemas de artillería, los vehículos blindados y las defensas antiaéreas modernas siguen siendo indispensables para detener los avances rusos, dicen soldados y analistas militares.