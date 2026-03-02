Macron anuncia que reforzará la capacidad nuclear de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que Francia un refuerzo de la capacidad nuclear se su país "a la altura del desafío nacional y europeo" ante un mundo que "se endurece", así como la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará El Invencible y será botado en 2036. "Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear", subrayó.

En un discurso en la base militar bretona de L'île Longue, el mandatario galo advirtió este lunes de "una conflagración posible en nuestras fronteras" y aseguró que no tendrá dudas en utilizar el armamento nuclear del país en caso de amenaza a los intereses vitales de Francia. "Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales", afirmó.

Además, se mostró dispuesto a compartir con sus socios europeos la disuasión nuclear que tiene su país, el único miembro de la Unión Europea con el arma atómica, pero aseguró que mantendrá la decisión última de su uso.