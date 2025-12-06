Kallas reconoce como “ciertas” algunas de las críticas de Trump a Europa

La alta representante de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, afirmó este sábado durante una intervención en el Foro de Doha, en Catar, que algunas de las críticas a Europa en la nueva hoja de ruta de política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, “son ciertas”, señalando que “Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia”.

“Por supuesto que hay muchas críticas, pero creo que algunas de ellas también son ciertas”, dijo la alta representante en el panel sobre mediación junto al primer ministro catarí, Mohamed ben Abdulrahman; el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares; y el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

“Si nos fijamos en Europa, por ejemplo, ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia. Quiero decir, deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, eso es seguro”, añadió.

Trump publicó el viernes la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advirtió sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia.

Entre los problemas señalados por Estados Unidos se incluyen “actividades de la UE y otros organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos”.

“Queremos que Europa siga siendo europea, recupere su confianza en sí misma como civilización y abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, añadía el texto, que aseguraba que el objetivo de EEUU “debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual”.

Kallas aseguró que Estados Unidos sigue siendo “el mayor aliado” de la UE y que, según su lectura del documento, la UE también sigue siendo el mayor aliado de EEUU. “Creo que no siempre hemos estado de acuerdo en diferentes temas, pero el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos permanecer unidos”, apuntó.