Galería gráfica: Teherán, bajo humo y ceniza tras los bombardeos sobre infraestructuras petroleras

Teherán amaneció este domigo bajo una densa capa de nubes negras que cubrían la capital iraní como si fuese de noche, mientras caían gotas que dejaban restos negruzcos y químicos sobre la ciudad. Los bombardeos israelíes nocturnos impactaron contra cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de productos petrolíferos en las provincias de Teherán y Alborz, provocando una oscuridad inusual que confundió a los vecinos.

Los ataques se dirigieron contra infraestructuras energéticas clave, entre ellas el Depósito de Petróleo del Noroeste de Teherán situado en el barrio de Shahran. A media mañana, continuaba ardiendo un fuego que emitía una columna de humo aparentemente interminable, mientras coches y camiones cisterna permanecían calcinados en las inmediaciones. Los residentes de la zona mostraron su reticencia a hacer declaraciones.

Ante la situación, las autoridades iraníes han establecido el racionamiento de gasolina a 20 litros por persona al día hasta nuevo aviso. La escasez de combustible se hizo evidente en las gasolineras de la capital, mientras los barrenderos cruzaban descampados frente a las instalaciones en llamas para limpiar una ciudad que acumula nueve días de constantes bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel.

Israel y Estados Unidos han redirigido sus ataques hacia las infraestructuras de la República Islámica tras los golpes iniciales a objetivos políticos y militares. Durante los días previos bombardearon aeropuertos, y ayer atacaron una planta desalinizadora de agua en la isla de Qeshm, de la cual dependen 30 poblaciones para su abastecimiento.

La Organización de Protección Ambiental de Irán instó a los ciudadanos a permanecer en sus viviendas ante los niveles de toxicidad registrados, recomendando el uso de mascarillas en caso de tener que acudir a espacios públicos. La capital está cubierta por restos de ceniza, productos químicos y otros elementos resultado de los bombardeos continuados.