Meteo
La primera pista del tiempo para Semana Santa 2026
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias

Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio

Irán ataca Kuwait y Baréin, Israel bombardea Irán y Líbano, y China pide una tregua

En directo: Todas las novedades del conflicto en Oriente Medio

08 de marzo 2026 - 10:43

Irán afirmó en la madrugada de este domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave entre las denuncias de escalada de países del Golfo Pérsico, en una jornada marcada por nuevas oleadas de ataques israelíes y la petición de China de un alto el fuego.

Israel continuó además con sus bombardeos en el Líbano, donde murieron al menos 25 personas en varios ataques, con el anuncio del Ejército israelí de que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.

Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
1/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
2/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
3/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
4/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
5/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
6/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
7/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
8/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
9/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
10/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
11/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
12/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
13/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
14/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
15/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
16/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
17/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
18/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
19/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
20/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
21/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
22/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
23/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
24/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
25/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
26/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
27/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
28/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
29/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
30/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
31/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias
Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio
32/32 Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio / Agencias

También te puede interesar

Lo último

stats