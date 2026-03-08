Galería Gráfica: Otra jornada de misiles, fuego, humo y militarización en Oriente Medio

Irán afirmó en la madrugada de este domingo haber atacado bases estadounidenses en Kuwait y Baréin, desatando incendios en infraestructuras clave entre las denuncias de escalada de países del Golfo Pérsico, en una jornada marcada por nuevas oleadas de ataques israelíes y la petición de China de un alto el fuego.

Israel continuó además con sus bombardeos en el Líbano, donde murieron al menos 25 personas en varios ataques, con el anuncio del Ejército israelí de que llevó a cabo un "ataque preciso" en Beirut contra comandantes para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní.