Las fotos de los bombardeos en Irán y Líbano
Las fotos de los bombardeos en Irán y Líbano / EFE / EP

Las fotos de los bombardeos en Irán y Líbano

Cuarto día del conflicto desatado en Oriente Próximo por el ataque a Irán de Estados Unidos e Israel en el que falleció el líder supremio iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Trump asegura que cortará todo el comercio con España por su postura sobre Irán: "Es un socio terrible"

EFE / EP

03 de marzo 2026 - 18:42

Israel y Estados Unidos iniciaron durante la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar. Según la Media Luna Roja, los ataques de EEUU e Israel han causado alrededor de 800 muertos en Irán. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Irán, por su parte, ha lanzado ataques en represalia contra Israel y otros países de la región: Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Irak, Kuwait y Chipre. Israel, donde se han registrado diez muertos por misiles iraníes, ha extendido los ataques también a Líbano contra Hizbulá, donde al menos 52 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut, el sur del país y el oriental valle de la Becá.

Las fotos de los bombardeos en Irán y Líbano
1/51 Las fotos de los bombardeos en Irán y Líbano / EFE / EP
