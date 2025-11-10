El ex presidente francés Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel en libertad condicional tras pasar 20 días en prisión

Vista de la entrada principal de la prisión de La Santé de París.

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por corrupción, saldrá de la cárcel parisina de La Santé tras 20 días gracias a la decisión pronunciada este lunes por el Tribunal de Apelación de París, que decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia.