El ex presidente francés Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel en libertad condicional tras pasar 20 días en prisión
El ex mandatario no podrá salir del país
Nicolas Sarkozy declara desde la cárcel para defender su inocencia en el caso de la financiación libia de su campaña
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por corrupción, saldrá de la cárcel parisina de La Santé tras 20 días gracias a la decisión pronunciada este lunes por el Tribunal de Apelación de París, que decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia.
También te puede interesar
Lo último