Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar: del 10 al 16 de noviembre

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy saldrá de la cárcel en libertad condicional tras pasar 20 días en prisión

El ex mandatario no podrá salir del país

Nicolas Sarkozy declara desde la cárcel para defender su inocencia en el caso de la financiación libia de su campaña

Vista de la entrada principal de la prisión de La Santé de París.
Vista de la entrada principal de la prisión de La Santé de París. / Edgar Sapiña Manchado (Efe)
Agencias

París, 10 de noviembre 2025 - 13:57

El ex presidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años de prisión por corrupción, saldrá de la cárcel parisina de La Santé tras 20 días gracias a la decisión pronunciada este lunes por el Tribunal de Apelación de París, que decretó un control judicial que incluye la prohibición de salir de Francia.

