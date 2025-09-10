Donald Tusk: "Estamos en el momento más cercano a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial"

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo este miércoles ante el Parlamento que, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, se está más cerca de un conflicto abierto que en ningún otro momento desde la Segunda Guerra Mundial".

"Polonia tiene un enemigo político más allá de su frontera oriental", subrayó.

Tusk informó de que en total se detectaron "19 violaciones del espacio aéreo" y que "por primera vez durante esta guerra (de Ucrania), los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia", y subrayó que las incursiones "no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas".

"Por primera vez, una parte significativa de estos drones sobrevoló Polonia directamente desde Bielorrusia", señaló el primer ministro.

Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, calificó los hechos como un "momento sin precedentes" en la historia de la OTAN y en la reciente de Polonia.

Tusk dijo también que esperaba que "todos tomemos en serio estos llamamientos conjuntos del presidente y míos".

"Hago hincapié en esto, y el presidente enfatiza nuestra unidad en este asunto, porque esperamos que esta dualidad de voces -después de todo, no siempre actuamos en armonía- también tenga un efecto aleccionador en los comentaristas y políticos más sensibles, quienes en tal situación buscan innecesariamente una plataforma para el conflicto o la disputa interna. Estos están actualmente excluidos, y estoy convencido de que ustedes también lo comprenden", aseguró.

Entre el Gobierno de Tusk y Nawrocki hay varios puntos de conflicto por lo que el llamado de ambos a la unidad en esta situación es algo significativo.