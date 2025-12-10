El Comité Nobel insta a Maduro a dimitir y aceptar la "voluntad" del pueblo venezolano

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibe el Nobel de la Paz en su nombre.

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, instó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados electorales de 2024 y a renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una "democracia" en el país, al ser ésa la voluntad del pueblo venezolano.

"Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo. Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia, porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", dijo en su discurso de entrega del Premio Nobel de Paz.

En la ceremonia, a la que no llegó a tiempo la líder opositora venezolana, pero cuyo discurso fue leído por su hija, Ana Corina Sosa Machado, Frydes acusó a Maduro de convertir Venezuela "en un Estado brutal y autoritario sumido en una profunda crisis humanitaria y económica" mientras una "pequeña élite en la cúspide, protegida por el poder, las armas y la impunidad, se enriquece".

El máximo responsable del Comité Nobel de la Paz calificó de "una de las mayores crisis de refugiados del mundo" la emigración de venezolanos en los últimos años, cifrada por la institución en más de 8 millones de personas, es decir, una cuarta parte de la población.

Frydnes atacó al Gobierno de Caracas por instaurar "un régimen que silencia, acosa y ataca sistemáticamente a la oposición".

"Mientras estamos aquí sentados en el Ayuntamiento de Oslo hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, sólo los gritos de los presos que están siendo torturados", dijo.

Calificó de "otra víctima del régimen" el reciente fallecimiento, bajo custodia del Estado venezolano, del exgobernador de Nueva Esparta (insular) Alfredo Díaz en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide, "la mayor cámara de tortura de América Latina".

Frydnes, quien enmarcó la situación de Venezuela dentro de un avance global del autoritarismo y dijo que el mundo le había dado "la espalda", sostuvo que Machado participó en procesos de diálogo durante años y acusó al Gobierno venezolano de ofrecer una versión manipulada de la oposición para presentarse como garante de la paz.

"La señora Machado ha solicitado atención, apoyo y presión internacionales, no una invasión de Venezuela. Ha exhortado a la población a defender sus derechos por medios pacíficos y democráticos", afirmó.

Por su parte, la hija de la líder opositora confirmó este miércoles tras recoger el Premio Nobel de la Paz concedido a su madre que en "unas horas" podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

"Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela", aseguró.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa afrontó "la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión".

Sosa comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.