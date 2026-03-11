La Agencia Internacional de la Energía liberará 400 millones de barriles de reservas de petróleo

Los países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han acordado "por unanimidad" la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia para compensar el impacto en los mercados derivado del conflicto en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz. La Unión Europea (UE), por su parte, instó este miércoles al G7 a mantener los flujos de energía y defendió la aplicación de límites a los precios del petróleo con vistas a estabilizar los mercados y perjudicar los ingresos de Rusia

Desde la creación de esta organización en 1974, se trata del mayor volumen hasta ahora utilizado de esas reservas estratégicas, previstas para responder a situaciones de crisis, según destacó este miércoles el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en una declaración. La decisión se tomó por unanimidad de los 32 países miembros y su objetivo es compensar la pérdida de oferta de petróleo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, pero Birol quiso insistir en que lo más importante para que se restablezcan los flujos de crudo, pero también de gas, es que ese paso se pueda reabrir.

Recordó que antes de la guerra por allí salían unos 15 millones de barriles diarios de crudo y otros 5 millones de barriles de derivados del petróleo, lo que equivale a alrededor del 25% del petróleo que circula por vía marítima. Una de las consecuencias del bloqueo de esa vía es que algunos países han empezado a reducir la producción. Además, en el marco de la guerra ha habido ataques a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, algunas de las cuales han resultado dañadas.

Según explicó la AIE en un comunicado, con la guerra el volumen de crudo y derivados del petróleo exportados por el estrecho de Ormuz se ha reducido a menos del 10% del que salía antes. Birol recordó que "la seguridad energética es el mandato fundador de la AIE", que cuando en el pasado hubo perturbaciones en el mercado ya había tomado "medidas colectivas para ofrecer suministro adicional" como ha decidido ahora. En concreto, desde su creación tras la primera crisis del petróleo en 1973, la agencia ha recurrido en cinco ocasiones a sus reservas estratégicas, las dos últimas en marzo y en abril de 2022 por la tensión generada en los mercados por la invasión rusa de Ucrania, pero nunca por un volumen tan elevado como esta vez. Los 400 millones que saldrán ahora al mercado representan la tercera parte de los cerca de 1.200 millones de barriles que componen esas reservas.

Los miembros de la AIE tienen la obligación de disponer de al menos el equivalente de 90 días de importaciones en reservas estratégicas, que pueden estar directamente controladas por los gobiernos o por la industria, para hacer frente a situaciones excepcionales, en particular por la interrupción del suministro.

La UE defiende los límites de precios

"La prioridad inmediata es mantener los flujos de energía, especialmente la navegación por el estrecho de Ormuz, fundamental para la economía mundial", indicaron en un mensaje conjunto en redes sociales los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras participar en una llamada con los países más industrializados.

Costa y Von der Leyen mostraron su agradecimiento al presidente francés, Emmanuel Macron, por organizar la videoconferencia a fin de debatir con los socios del G7 una respuesta coordinada a la preocupante situación en Irán y Oriente Medio. Insistieron además en que "la aplicación del límite máximo al precio del petróleo contribuirá a estabilizar los mercados y a limitar los ingresos de Rusia". "No es el momento de relajar las sanciones a Rusia", enfatizaron. Los presidentes comunitarios dejaron claro que deben centrarse en "minimizar el impacto en la seguridad y el mercado energético mundial".

Igualmente, señalaron que han acogido con satisfacción la decisión tomada este miércoles por unanimidad por los 32 miembros de la AIE de sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para aliviar las tensiones en el suministro energético mundial por la interrupción del tráfico marítimo por Ormuz. "Hemos acordado colaborar estrechamente con los socios de la región para evitar que el conflicto se extienda y restablecer la estabilidad", concluyeron.

Macron, al frente de la presidencia rotatoria del G7, instó en la llamada a que otras naciones se abstengan de llevar a cabo "cualquier restricción" de las exportaciones de petróleo y gas que puedan desestabilizar los mercados. En concreto, abogó por "colaborar con terceros (países) para evitar cualquier tipo de restricción a la exportación de petróleo y gas, que pudiera desestabilizar el mercado y generar más volatilidad".