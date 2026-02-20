El tiempo
Xpeng pone a la venta el G6 RWD Standard Range, el más asequible de sus coches

Ya es posible reservar el G6 RWD Standard Range, el modelo de menor precio a la venta en España de Xpeng, un SUV de 4,76 m de largo, con un único motor, de 296 CV (218 kW), alimentado por una batería con química LFP de 68,5 kWh de capacidad total, 480 km de autonomía y cuyo precio es de 42.785 euros.

20 de febrero 2026 - 07:01

Xpeng confirma la apertura de pedidos en España del G6 RWD Standard Range, la nueva versión de acceso de este SUV de 4,76 m.

Dispone de una batería LFP de  68,5 kWh y mejora su potencia de carga, que ahora alcanza los 382 kW, casi el doble con respecto a la generación anterior con el mismo motor. Como las versiones RWD Long Range y AWD Performance puede permite cargar del 10 al 80 por ciento en solo 12 minutos. Con una carga, este G6 homologa una autonomía WLTP de 480 km.

El G6 de un único motor y con la batería más pequeña sólo se vende con un único nivel de equipamiento de serie.
El G6 de un único motor y con la batería más pequeña sólo se vende con un único nivel de equipamiento de serie.

Este acabado cuenta también con un paquete cerrado de equipamiento que incluye, entre otros, sistema de sonido Xopera 2.0 con 18 altavoces, ajuste eléctrico de los asientos delanteros con memoria y función ventilación y calefacción, sistema de ayuda a la Conducción Xpilot Assist, techo panorámico ampliado, etc.

El precio es de 42.785 euros, incluyendo impuestos y promociones de la marca. Además, los primeros pedidos dispondrán, sin coste, de las llantas de 20”.

