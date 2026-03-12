El Volvo EX30 estrena motor de 150 CV (110 kW), función V2L y cambios de software

Volvo introducirá mejoras en el EX30, su SUV eléctrico de menor tamaño, con 4,23 m de largo. Afectan, entre otros aspectos, a la oferta mecánica, la experiencia de usuario y las posibilidades de personalización.

De este modo, la gama incorpora un nuevo sistema de propulsión con un motor de 150 CV (110 kW). Es posible asociarlo a la batería de 51 kWh, con la que ofrece una autonomía homologada WLTP de hasta 339 kilómetros. Además, para quienes necesiten mayor alcance con una carga se ofrece, con el mismo motor, una segunda opción de batería de 69 kWh que eleva la autonomía hasta los 476 kilómetros WLTP.

Las dos nuevas versiones que se sitúan en el primer escalón por potencia de este SUV eléctrico recurren a las baterías ya utilizadas en su gama.

Estas alternativas se suman a las configuraciones ya existentes, es decir, las que recurren a un motor de 272 CV (200 kW), en este caso con las mismas baterías que las nuevas versiones básicas; o dos que suman 428 CV (315 kW), en este caso sólo con la más capaz.

Además, la variante EX30 Cross Country amplía su oferta con la introducción del nivel de acabado Plus "y una opción de motor único más eficiente", sin especificar más al respecto. Hasta ahora sólo se vendía con doble motor y la máxima potencia de este modelo, 428 CV (315 kW).

Función V2L y mejoras en la experiencia digital

El EX30 estará preparado para ofrecer tecnología V2L, que permite utilizar la energía almacenada en la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos. Mediante un adaptador específico -que se comercializa por separado- puede suministrar electricidad a aparatos como bicicletas eléctricas, herramientas, equipos de sonido o material de acampada.

La función V2L, junto con una actualización del interfaz que mejorará el acceso a los controles de uso más frecuente se desplegará a través de actualizaciones inalámbricas (OTA) durante el verano. Estas mejoras también estarán disponibles sin coste para propietarios actuales del modelo, siempre que el mercado lo permita.

Aparecen nuevos ambientes interiores para el EX30, como es el caso del Black o el Harvest, éste caracterizado por los colores claros.

En el apartado estético, el EX30 incorpora dos nuevos ambientes interiores. El espacio Harvest, que apuesta por tonos claros e incluye una tapicería textil reciclada y material Nordico elaborado parcialmente a partir de botellas PET, junto a inserciones con fibra de lino. Por otro lado, el interior Black propone una configuración completamente oscura con acabados en Nordico y detalles en contraste.

El EX30 Black Edition, de reciente lanzamiento, podrá combinarse ahora con el nuevo interior Black.

La versión EX30 Black Edition podrá combinarse ahora con este interior Black y estará disponible con tres colores exteriores: Onyx Black, Vapour Grey y Crystal White.