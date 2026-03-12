El Volvo EX30 estrena motor de 150 CV (110 kW), función V2L y cambios de software
Novedades
El SUV eléctrico compacto de Volvo, el EX30, incorpora a su oferta de un nuevo motor que se sitúa en el arranque de la gama, amplía las opciones de diseño interior y añadirá la función V2L mediante actualización inalámbrica, además de optimizar la experiencia digital, disponibles tanto para las nuevas unidades como para las ya adquiridas.
El EX30 Cross Country, la versión más offroad del eléctrico de Volvo, se hace realidad
Volvo introducirá mejoras en el EX30, su SUV eléctrico de menor tamaño, con 4,23 m de largo. Afectan, entre otros aspectos, a la oferta mecánica, la experiencia de usuario y las posibilidades de personalización.
De este modo, la gama incorpora un nuevo sistema de propulsión con un motor de 150 CV (110 kW). Es posible asociarlo a la batería de 51 kWh, con la que ofrece una autonomía homologada WLTP de hasta 339 kilómetros. Además, para quienes necesiten mayor alcance con una carga se ofrece, con el mismo motor, una segunda opción de batería de 69 kWh que eleva la autonomía hasta los 476 kilómetros WLTP.
Estas alternativas se suman a las configuraciones ya existentes, es decir, las que recurren a un motor de 272 CV (200 kW), en este caso con las mismas baterías que las nuevas versiones básicas; o dos que suman 428 CV (315 kW), en este caso sólo con la más capaz.
Además, la variante EX30 Cross Country amplía su oferta con la introducción del nivel de acabado Plus "y una opción de motor único más eficiente", sin especificar más al respecto. Hasta ahora sólo se vendía con doble motor y la máxima potencia de este modelo, 428 CV (315 kW).
Función V2L y mejoras en la experiencia digital
El EX30 estará preparado para ofrecer tecnología V2L, que permite utilizar la energía almacenada en la batería del vehículo para alimentar dispositivos externos. Mediante un adaptador específico -que se comercializa por separado- puede suministrar electricidad a aparatos como bicicletas eléctricas, herramientas, equipos de sonido o material de acampada.
La función V2L, junto con una actualización del interfaz que mejorará el acceso a los controles de uso más frecuente se desplegará a través de actualizaciones inalámbricas (OTA) durante el verano. Estas mejoras también estarán disponibles sin coste para propietarios actuales del modelo, siempre que el mercado lo permita.
En el apartado estético, el EX30 incorpora dos nuevos ambientes interiores. El espacio Harvest, que apuesta por tonos claros e incluye una tapicería textil reciclada y material Nordico elaborado parcialmente a partir de botellas PET, junto a inserciones con fibra de lino. Por otro lado, el interior Black propone una configuración completamente oscura con acabados en Nordico y detalles en contraste.
La versión EX30 Black Edition podrá combinarse ahora con este interior Black y estará disponible con tres colores exteriores: Onyx Black, Vapour Grey y Crystal White.
También te puede interesar
Lo último