Volkswagen dejará de fabricar pequeños modelos de combustión como el Polo

"Ofrecer nuevos modelos de gasolina en la clase Polo e inferiores no tiene sentido dadas las futuras normativas sobre emisiones. Serían demasiado caros para nuestros clientes. El futuro en este segmento es eléctrico", ha manifestado Schäfer en una entrevista en la quincenal Auto motor und sport, recogida por Europa Press.

El responsable de la firma ha afirmado que están trabajando en modelos 100 por ciento eléctricos en este segmento, como son el ID. Polo y el ID. Cross en 2026, y el ID. Every1 en 2027, y que suponen "alternativas atractivas" a los motores de combustión para sus clientes, ofreciendo "una buena autonomía y una experiencia de conducción excepcional".

El futuro de Volkswagen en los segmentos de acceso al mercado es eléctrico y el ID. Polo será uno de sus modelos en ellos.

Para Schäfer, la única manera de descarbonizar rápidamente los coches de masas es mediante la propulsión eléctrica, por lo que ha descartado el debate "inútil" en torno al uso del hidrógeno verde, en un contexto de pilas de combustibles caras y tecnología poco eficiente.

Por este motivo, por el momento, Volkswagen mantendrá la producción de vehículos con motor de combustión y eléctricos, aunque el consejero delegado ha recordado que esto es "costoso" y que, como fabricante de gran volumen, Volkswagen necesita centrarse, con "buenas ideas" para el futuro.

En esta apuesta por la electrificación, Schäfer también ha hecho referencia a otros dos asuntos, como el impulso a la industria de baterías y las medidas de la Unión Europea sobre la prohibición de vehículos de combustión para 2035.

La actual generación del Polo, la sexta, sería la última en contar con motores de combustión interna. / 5

Sobre el primer punto, ha señalado que los fabricantes europeos deben "dominar" los componentes clave del sistema de propulsión. "Si los tienes bajo control, tienes un coche realmente excelente", ha afirmado, para poner a continuación en valor que PowerCo, la empresa filial de baterías del grupo Volkswagen, haya comenzado la producción propia de baterías dentro de Europa, las cuales se ensamblarán en la familia de vehículos eléctricos de las marcas Volkswagen, Skoda, Seat y Cupra.

Finalmente, sobre la regulación europea, el directivo alemán ha valorado como "crucial" la planificación en torno a la fabricación de los diferentes tipos de vehículos según su motorización, y ha recordado que se necesita "retomar" el impulso a la electromovilidad, que se ha estancado en los últimos años.