Tesla amplía su oferta del Model Y con una versión de la de mayor autonomía menos equipada

Tesla amplía su oferta del Model Y con una versión de la de mayor autonomía y menos equipada

Tesla ha anunciado la incorporación de una nueva variante de su SUV eléctrico Model Y en el mercado europeo, denominada Model Y Standard Long Range RWD y que homologa una autonomía de 657 km, la más alta de este SUV.Su precio es de 46.990 euros, luego, 7.000 euros Standard que se comercializa desde el pasado otoño y que acredita un alcance de 534 km.

La otra opción con el motor de 335 CV (250 kW) y, por tanto, tracción trasera es la Premium, que acredita una autonomía de 622 km y cuyo precio es 3.000 euros superior a la que acaba de lanzarse. Como esta nueva Long Range, con la que comparte todo el sistema de propulsión eléctrico, su batería tiene una capacidad total de 78,1 kWh -la útil es de 75 kWh-, lo que explica la diferencia con la Standard en la que se dispone de 73 kWh brutos y 69,5 netos.

La nueva versión combina el equipamiento de la básica y la batería de la Premium, lo que le permite ofrecer la mayor autonomía en este modelo.

El Model Y Standard Long Range RWD ofrece un consumo de 12,7 kWh/100 km y una potencia máxima de carga con corriente continua de hasta 260 kW. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,2 s y tiene una velocidad máxima de 201 km.

La variante Standard Long Range cuenta con un equipamiento menor que esta Premium, siguiendo la estrategia de Tesla de ofrecer opciones de entrada más accesibles. Esta simplificación incluye reducciones en ciertos elementos de confort y estética.

El Model Y compite en el mercado con coches como los Ioniq 5, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E, Volkswagen ID.4, Polestar 4, XPeng G6, Audi Q4 e-tron...

En España, el nuevo Model Y Standard Gran Autonomía está disponible para pedidos con entregas previstas a partir del mes que viene. Se fabrica en la gigafactoría de Tesla en Grünheide (Alemania).