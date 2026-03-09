Stellantis Pro One se consolida como líder del mercado de comerciales en España

Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, consiguió matricular el año pasado 68.820 unidades en España. Fueron un 13 por ciento más que en 2024 y permitieron a esta rama del grupo situarse por delante de competidores como Renault, Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota o Ford, con una cuota de mercado del 36,8 por ciento.

Los industriales de Pro One se comercializan bajo las marcas Citroën, Fiat, Opel y Peugeot y se agrupan en tres categorías con designaciones propias del grupo. En la K9 —segmento C—, la más vendida, se incluyen los Citroën Berlingo, Fiat Doblò, Opel Combo, Peugeot Partner y Peugeot Rifter.

El Citroën Berlingo, tanto en sus versiones para el transporte de carga como las acristaladas con, al menos, dos filas para pasajeros, es el líder del mercado en su segmento.

Le sigue la K0 —segmento D—, correspondiente a los comerciales medianos, con modelos como Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Fiat Ulysse, Opel Vivaro o Peugeot Expert.

Por último, en el segmento E se sitúan los modelos de mayor tamaño, disponibles únicamente como furgones: Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano y Peugeot Boxer.

En la presentación de resultados económicos de esta división, muy cerca de Vigo, donde está la planta de Stellantis, el vicepresidente global de Pro One, Eric Laforge, aportó el dato de que, a nivel mundial, Stellantis vendió el año pasado 1,6 millones de vehículos comerciales, lo que le sitúa como el segundo fabricante del mundo.

Hasta finales de junio, todos los eléctricos de Stellantis tendrán el mismo precio que las versiones Diesel, en un intento por parte de Pro One de impulsar las ventas de ese tipo de tecnología.

El ejecutivo francés, con una larga carrera en FCA y varios años vinculado a DS, señaló que, pese a estos resultados, la compañía afronta retos importantes, entre ellos la electrificación. Laforge explicó que todos los modelos cuentan con versiones Diésel y eléctricas y anunció que, hasta finales de junio, ambas tendrán un precio similar en las furgonetas compactas y furgonetas medianas para eliminar una de las principales barreras de acceso.

Esto afecta, por tanto, a los Berlingo, Doblò, Combo y Partner, por un lado; así como a los Jumpy, Scudo, Vivaro y Expert, de modo que los clientes puedan elegir modelos con cargas útiles entre 800 y 1.500 kg y autonomías de 340 km para el primer grupo y 350 para el segundo. “Con esta campaña, Stellantis Pro One da un paso concreto para apoyar a los profesionales en cada etapa de su proceso de electrificación”, afirmó Eric Laforge.

Este impulso pretende aumentar la cuota de los vehículos eléctricos en un mercado dominado aún por los Diésel, donde este tipo de motor concentra el 85 por ciento de las ventas. El 15 por ciento restante se divide a partes iguales entre los híbridos enchufables, los de gasolina y eléctricos. De hecho, Diego Rey, responsable de Pro One Iberia, valoró muy positivamente para ello esta palanca que atañe a los precios.

Las ventas de los más grandes deben crecer

Rey también explicó que ve posibilidades de crecimiento de cara a 2026 respecto a los resultados de 2025. Particularmente destacó el potencial en el segmento de los industriales medianos, especialmente en las versiones combi.

Estimó que existe margen de mejora para sus modelos más grandes, que alcanzan una cuota de mercado del 22 por ciento, si bien ocupan la primera posición del mercado en España.

Entre los objetivos de Stellantis Pro One de cara a este año está crecer aún más, tanto en volumen como en cuota, con sus modelos de mayor tamaño, tal cual es el caso del Opel Movano.

Igualmente lo hacen los comerciales ligeros, en este caso con un 52 por ciento de cuota, y el liderazgo de dos modelos: Citroën Berlingo y Peugeot Partner. Peugeot sería la marca más vendida al sumar las ventas de la versión combi, diferenciada con la denominación Rifter.

Otro punto fuerte son los programas de personalización de producto que permiten adaptar los vehículos comerciales a las necesidades de cada cliente.

La posibilidad de transformación vinculada al programa CustomFit permite adaptar los vehículos a servicios como paquetería, movilidad reducida, taxi, minibuses o ambulancias.

El programa Customfit permite, por ejemplo, que mediante un catálogo de accesorios, cada cliente pueda personalizar su vehículo y que la transformación se haga en la propia fábrica, agilizando así los tiempos de entrega, garantizando la calidad, etc.

La red de concesionarios Professional Centers, especializados en vehículos comerciales y grandes flotas, representa otro pilar de crecimiento para Pro One.

Asimismo, la división incluye soluciones de micromovilidad como Fiat Tris, Citroën Ami Cargo y Opel Rocks Cargo. Sin embargo, no incluye pick-ups, un formato con más de 10.000 matriculaciones anuales en España.

Rey también descartó el uso de pilas de combustible alimentadas por hidrógeno, una tecnología que aún no está madura.