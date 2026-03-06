El sector de la automoción crece un 4 por ciento en 2025 y ya emplea a casi 600.000 personas

El empleo en el sector de automoción en España cerró el cuarto trimestre de 2025 con 590.183 ocupados, lo que supone un crecimiento interanual del 4 por ciento.

Así lo revela el último informe Mercado de trabajo en el sector de automoción, elaborado por Randstad Research, que recoge que el comportamiento del empleo fue desigual entre las dos grandes ramas que componen el sector. Mientras que venta y reparación de vehículos registró un crecimiento del 9,7 por ciento en el último trimestre de 2025, la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques experimentó una caída interanual del 4,6 por ciento.

En términos de distribución del empleo, el 64 por ciento de los ocupados, unas 375.843 personas, trabajan en venta y reparación de vehículos, frente al 36 por ciento en fabricación de vehículos, que corresponde a 214.340 personas.

El empleo en automoción continúa claramente masculinizado. De los 590.183 ocupados, 476.000 son hombres y 113.000 mujeres, lo que sitúa la presencia femenina en el 19,2 por ciento, muy por debajo de la media nacional del 46,4 por ciento.

La proporción de mujeres es aún menor en el sector de venta y reparación de vehículos, con solo un 15 por ciento, tal y como indica un análisis basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

"El sector de automoción está mostrando una notable capacidad de adaptación, con un crecimiento sólido impulsado por la rama comercial, pero mantiene desafíos estructurales relevantes, como el reto generacional en la automoción o la atracción de talento cualificado”, asegura Victoria Fabregat, responsable de cuentas del sector automoción de Randstad.

Reto generacional

Por otro lado, el informe señala que el sector de automoción en España afronta un importante reto de relevo generacional. Tres de cada cuatro ocupados superan los 35 años, y el grupo de 45 a 54 años ya es el más numeroso de todos.

Aun así, el grupo de 25 a 34 años fue el único que registró crecimiento en el último trimestre del año, si bien sigue sin alcanzar en volumen al grupo de mayores de 55.

En cuanto a la fuerza laboral, el empleo en la industria de automoción asalariado representa el 83,9 por ciento del sector (495.000 ocupados), una tasa similar a la media nacional (85 por ciento). En el cuarto trimestre de 2025, 445.219 asalariados trabajan con contrato indefinido, lo que equivale al 90 por ciento del total de asalariados, muy por encima del 84,2 por ciento nacional.

En conjunto, 526.937 ocupados tienen nacionalidad española o doble nacionalidad, frente a 63.246 trabajadores extranjeros, que representan en torno al 11 por ciento del total.

Finalmente, cabe mencionar que el sector de automoción en España presenta una importante concentración territorial. Cataluña lidera el empleo en automoción con el 21,7 por ciento del total (127.833 ocupados), seguida por Madrid (11,3 por ciento), Andalucía (10,8 por ciento) y la Comunidad Valenciana (10,6 por ciento).

En términos relativos, el sector automovilístico en España representa el 2,6 por ciento del empleo total, aunque su peso es significativamente mayor en Navarra (7,3 por ciento), Castilla y León (4,2 por ciento), Aragón (4,1 por ciento) y País Vasco (3,7 por ciento).