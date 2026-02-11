Seat deja de pagar los aranceles adicionales del 20,7 por ciento al Cupra Tavascan

Hasta ahora, los aranceles europeos impuestos a la importación del Cupra Tavascan sumaban un 30,7 por ciento, del cual un 10 por ciento ya estaba previsto anteriormente y un 20,7 por ciento se había fijado de forma adicional, por lo que al no tener que abonar ya este arancel compensatorio, Seat evita el importante impacto financiero que estaba teniendo esta carga fiscal adicional en sus cuentas.

Seat, con el apoyo de Volkswagen, llevaba mucho tiempo reclamando una solución a la Comisión Europea a este problema, ya que siempre ha argumentado que el Cupra Tavascan es un vehículo diseñado y desarrollado en Barcelona y producido en China por una filial participada mayoritariamente por el grupo Volkswagen.

Los precios de venta al público del Tavascan -desde 45.420 euros- no se veían afectados por las cargas impositivas extras que eran asumidas por Seat. / McArthur

La filial española de Volkswagen cerró los tres primeros trimestres del año con un beneficio operativo de 16 millones, lo que supone un 96 por ciento menos que en el mismo período de 2024, debido a factores como el impacto de los aranceles europeos impuestos al modelo Cupra Tavascan, que produce en China.

Un balón de oxígeno para las cuentas de Seat

Aunque Seat todavía no ha dado a conocer sus resultados de 2025, se espera que estos aranceles adicionales tengan un importante impacto en las cuentas, por lo que el visto bueno de la Comisión Europea supone un balón de oxígeno para las cuentas de Seat.

En concreto, esos aranceles estaban laminando el margen operativo de la compañía y su rentabilidad.

"Es un modelo clave para la marca y un pilar del compromiso de la compañía con la electrificación", subrayan desde Seat & Cupra.

Fuentes de Seat & Cupra han aclarado a EFE que el llamado 'undertaking' aceptado por la Comisión Europea incluye una cuota de importación anual y un precio mínimo de importación.

Aunque no se conocen los detalles de este acuerdo, Seat entiende que el pacto alcanzado es beneficioso, ya que recuerda que los aranceles adicionales impuestos por la UE no comportaron en ningún caso un aumento de precio de ese modelo.

De hecho, en diciembre el consejero delegado de Seat, Markus Haupt, aseguró, en una entrevista con EFE, que con estos aranceles compensatorios -añadidos al arancel aduanero común del 10 por ciento- el Cupra Tavascan se estaba vendiendo "a pérdidas".

Haupt añadió que el impacto de ello sería "de más de 100 millones en las cuentas" de Seat para 2025.

Pese a todo, tanto Haupt como su antecesor, Wayne Griffiths, siempre se han mostrado confiados en que se acabaría logrando una salida viable para Seat ante estos aranceles.

El pacto con la Comisión Europea implica la no aplicación del arancel compensatorio adicional del 20,7 por ciento con efecto a partir del 11 de febrero de 2026.

Desde la implementación de los aranceles compensatorios a la importación de vehículos eléctricos de batería procedentes de China a la Unión Europea el 1 de noviembre de 2024, las importaciones del Cupra Tavascan a la UE han estado sujetas a un arancel compensatorio, además del aduanero común.