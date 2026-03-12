Salvador Caetano Auto importará la marca Zeekr para la Península Ibérica

Salvador Caetano Auto ha firmado un acuerdo para la importación y distribución de Zeekr en España y Portugal. La compañía incorporará así a su cartera la marca premium de vehículos eléctricos perteneciente a Geely Auto Group, uno de los mayores conglomerados automovilísticos del mundo.

Los modelos de Zeekr estarán disponibles en ambos mercados a lo largo del segundo trimestre de 2026. Para su lanzamiento, Salvador Caetano Auto establecerá una red específica de ventas y posventa, con el objetivo de ofrecer una experiencia de cliente integral.

Junto a los más veteranos 001, shooting brake de 4,96 m; y el X, un SUV gemelo técnico del Volvo EX30 o Smart #3, también llegarán a España los 7X, un SUV de tamaño medio-grande; y el 7GT, un gran turismo.

Zeekr basa su gama en la arquitectura SEA (Sustainable Experience Architecture) -la misma que usan los Lynk & Co, Polestar, Smart o Volvo, además de la propia Geely- que permite utilizar cargas ultrarrápidas, tiene conectividad 5G y una interfaz digital de última generación. La marca combina estas soluciones tecnológicas con un planteamiento de altas prestaciones y un desarrollo de diseño liderado desde su Centro Global en Gotemburgo (Suecia).

España y Portugal forman parte de la estrategia de expansión de Zeekr en el sur de Europa, en un contexto de crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos y de desarrollo de infraestructuras de recarga en la Península Ibérica.

El 7GT es hoy el buque insignia de Zeekr, un GT de 4,82 m presentado hace apenas un mes en Europa con arquitectura eléctrica de 800 voltios y capacidad de carga ultrarrápida.

Con este acuerdo, Salvador Caetano Auto refuerza su papel en el mercado español. En la actualidad, el grupo luso ya comercializa a través de sus concesionarios productos de las marcas Abarth, Alfa Romeo, BMW, BYD, Dacia, Fiat, Jeep, Kia Mercedes-Benz, Mini, Nissan, Peugeot, Renault o Smart, así como una de vehículos de ocasión, Carplus.

El Zeekr X será el vehículo más accesible de la oferta del fabricante chino, aunque no renunciará a lo último en conectividad.

Asimismo, también efectúa la importación directa de otras de origen chino como Xpeng, perteneciente a Xiaopeng Motors; Farizon que, como Zeekr, forma parte del conglomerado de Geely; y Dongfeng, Voyah o MHero, estas tres últimas son propiedad del grupo Dongfeng.