El Programa Auto+ ofrecerá hasta 4.500 euros a la compra de vehículos eléctricos, pero fabricados en Europa

El Gobierno de España ha anunciado las bases del nuevo Programa Auto+ con el que entregará hasta 4.500 euros de ayuda a la compra de vehículos eléctricos y electrificados con efecto retroactivo desde 1 de enero de 2026, siguiendo lo que anunció el propio Ejecutivo el pasado mes de diciembre al confirmar que dotaría 400 millones de euros para aquellos usuarios que compre un vehículo electrificado.

El Programa Auto+ da continuidad al esfuerzo para el fomento de la demanda del programa previo, el Moves III, persiguiendo además "la producción europea y española de vehículos". En concreto, el Gobierno otorgará hasta el 25 por ciento de la ayuda total al criterio de adquirir un vehículo que haya sido fabricado en Europa o en España.

El Opel Corsa Electric, al igual que sus primos de Stellantis eléctricos hechos en Figueruelas (Zaragoza) -Peugeot E-2008 y Lancia Ypsilon Elettrica- estarán entre los que se beneficien de la totalidad del porcentaje de la ayuda a la compra del Plan Auto+.

Así las ayudas se definen hasta los 4.500 euros en la adquisición de turismos que tengan etiqueta 0, es decir los eléctricos e híbridos enchufables, que no superen el precio de 45.000 euros y cuya fabricación sea en suelo europeo (categoría M1).

Para cobrar el 100 por 100 de la ayuda máxima (4.500 euros por vehículo), el coche adquirido debe ser eléctrico puro (lo que garantiza cobrar el 50 por ciento de la ayuda), tener un precio inferior a 35.000 euros (otro 25 por ciento de la ayuda) y su montaje y batería deben haber sido fabricados en Europa (el otro 25 por ciento).

Para los turismos de hasta nueve plazas, las ayudas también estarán influidas por los precios. Así, se dará el 25 por ciento de ayuda para los vehículos que tengan un precio máximo de 35.000 euros, mientras que los que sean de valor superior tendrán un 15 por ciento de la ayuda. Al resto de vehículos se les asignará un 25 por ciento del importe máximo de la ayuda.

Si están hechos en Europa, aún mejor

El "made in Europe" también influirá en el importe de la ayuda. Aquellos vehículos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la Unión Europea se les asignará el 15 por ciento de la ayuda máxima.

Si, además, una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE, se podrán beneficiar de un 10 por ciento adicional. Este proceso deberá incluir, al menos, el ensamblaje de las battery packs, aunque se podrán proponer conceptos adicionales alternativos para beneficiarse de este 10 por ciento.

De igual forma, quienes compren furgonetas o camiones ligeros cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas (N1) podrán recibir hasta 5.000 euros por parte del Gobierno sin limitación en el precio del vehículo.

Las motocicletas, siempre que tengan velocidad de diseño superior a los 45 km/h, propulsadas exclusivamente por motores eléctricos, homologadas como vehículos eléctricos, con una potencia del motor igual o superior a 3 kW y una autonomía mínima de 70 km (categorías L3e, L4e y L5e) podrán acogerse a una ayuda de hasta 1.100 euros siempre que el precio máximo del vehículo adquirido no supere los 10.000 euros.

Por su parte, los cuadriciclos ligeros -masa en vacío menor o igual a 350 kg y con velocidad sea igual o inferior a 45 km/h, y potencia máxima inferior o igual a 4 kW (categoría L6e)- y los cuadriciclos pesados (categoría L7e) -masa en orden menor o igual a 450 kg o 600 kg en el caso de transporte de mercancías- recibirán hasta 1.500 euros de dotación.

Para acogerse a estas ayudas, las personas físicas solo podrán solicitar una ayuda por vehículo; en el caso de las empresas, solo se podrán lograr ayudas hasta en un máximo de diez.