Lexus reestructura la oferta comercial del UX, ahora con cuatro acabados, uno de ellos nuevo

Lexus reconfigura la oferta comercial del UX, en concreto, lo hace de la versión 300h con el sistema de híbrido de 199 CV, si bien no señala cambios en su comunicado que conciernan a la eléctrica, la 300e, que en la página comercial de la marca actualmente ya no se puede configurar.

Sí es posible hacerlo con ese UX 300h, para el que puede elegirse entre cuatro opciones de acabado: Urban, cuyo precio es de 40.250 euros; F Sport Legend, que como parte de la promoción que su pone su incorporación a la oferta cuesta lo mismo que el anterior, en lugar de los 43.250 previstos sin promoción; F Sport+, por 51.000 euros y Omotenashi, el tope de la gama con 56.000 euros.

En el momento del lanzamiento de esta nueva gama, el recién lanzado F Sport Legend cuesta lo mismo que el nivel básico, el Urban. / 5

El Urban se caracteriza por el alerón trasero del color de la carrocería, las llantas de aleación 17" o una pantalla táctil de 8". Mientras, el nuevo nivel F Sport Legend incorpora una parrilla en negro azabache y de diseño diferente, inspirada según la marca en el LS F Sport; el portón trasero motorizado y el volante con ajustes eléctricos. Ya con llantas de 18", éstas son de cinco radios. En el interior, entre lo destacado está la pantalla multimedia de 12,3", mayor que la del Urban, además de una nueva instrumentación con cuentarrevoluciones e indicador de velocidad digital, así como una tapicería en cuero disponible en tres colores: negro, avellana y blanco ceniza. Sus asientos están calefactados, el equipo de sonido tiene diez altavoces, hay un cargador inductivo entre su equipamiento o cuenta con cristales traseros tintados.

En los tres niveles de equipamiento más altos la pantalla central, que da soporte el equipo de infoentretenimiento, es de 12,3". / 5

El resto de la gama lo componen el F Sport+, que suma a lo anterior asientos delanteros con diseño específico, pedales de aluminio o la suspensión variable adaptativa; en tanto que en el Omotenashi añade el techo solar con apertura eléctrica, el volante calefactado o las luces adaptativas con encendido automático (AHS), siempre conforme a la página comercial de Lexus en España.