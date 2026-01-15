Land Rover pone en marcha el Defender Trophy, una competición internacional de aventura

El Defender Trophy es una iniciativa global impulsada por Land Rover que recupera el espíritu de las históricas competiciones de aventura asociadas a la marca, como el Camel Trophy. El programa está diseñado como un reto con varias fases, con procesos de selección nacionales en una cincuentena de países y una final internacional prevista para este año, durante el otoño, cuya localización se anunciará más adelante.

La competición planteará a los participantes, que recibirán puntuaciones individuales si bien competirán por parejas, pruebas que combinan conducción off-road a bordo de los Defender, orientación, trabajo en equipo y resolución de desafíos físicos y técnicos. Estas pruebas se desarrollan en entornos naturales, con el objetivo de evaluar la capacidad de adaptación, la toma de decisiones y la cooperación entre los miembros de cada equipo.

Esta nueva prueba recoge el legado de otras en las que los modelos de Land Rover fueron protagonistas, como el Camel Trophy. / Nick Dimbleby

Más allá del componente competitivo, el Defender Trophy incorpora un enfoque orientado al impacto ambiental, y es que los equipos finalistas participarán en una misión vinculada a proyectos de conservación, en colaboración con Tusk. Se trata de una entidad fundada en 1990 para dar respuesta a la crisis de caza furtiva desatada una década antes y que, desde ese momento, se ha dedicado a la protección de la fauna y los ecosistemas en África. El Príncipe de Gales es patrón real de Tusk desde 2005, el mismo año desde el que Defender lleva ligado a esta ONG.

El proceso de inscripción está abierto a personas mayores de 23 años que cumplan algunos requisitos básicos, entre ellos contar con permiso de conducir, saber nadar y hablar inglés con fluidez. La competición está dirigida a perfiles diversos, sin distinción de procedencia, siempre que acrediten las capacidades necesarias para afrontar los retos planteados.

Así es el Defender 110 Trophy Edition

Con el arranque de inscripciones para la prueba se produce el lanzamiento del Defender 110 Trophy Edition, una versión que incorpora dos nuevos colores inspirado en ese legado de las pruebas internacionalmente famosas desde los años 80, y que pueden complementarse en opción con una película protectora mate. Las llantas de 20" están pintadas en Gloss Black, como las protecciones de los pasos de rueda, en tanto que disponen de una gama de accesorios específicos para las expediciones como una baca, escalera plegable para llegar a ella, un portaobjetos lateral en el color de las llantas, faldillas antibarro o una toma elevada. También disponen de pasos de puerta iluminados o asientos de piel Windsor.

Land Rover ha lanzado una versión especial de su Defender 110 con el nombre de la prueba que se usará durante las diversas fases de selección de la misma.

Por el momento, Land Rover sólo ha comunicado su precio para el Reino Unido, donde está a la venta por 89.810 libras, el equivalente a 103.505 euros.