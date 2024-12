Juan López Frade, "hay que situar al consumidor en el centro de la transición hacia el coche eléctrico"

Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica, lleva al frente de la marca en nuestro país más de 21 años y es una de las voces más autorizadas del sector en cuanto a los análisis y proyecciones del mercado por su capacidad para realizarlos con tino. Así ha ocurrido nuevamente este año, presentando sus predicciones en coincidencia con la convocatoria que la Suzuki realiza anualmente a la prensa del sector del motor española.

Para 2025, la marca que preside López Frade experimentará un importante cambio en tanto que su portfolio va a recibir, por un lado, su primer coche eléctrico y, por otro, va a descontinuar algunos de los modelos con los que hoy cuenta. La novedad protagonista del año que viene para Suzuki será un eVitara, un SUV C basado en el concept-car eVX y que tendrá versiones tanto 4x2 como 4x4. Según la planificación anunciada, será presentado oficialmente en el mes de abril, para en junio iniciarse las ventas y en septiembre producirse sus primeras entregas.

El eVitara, el lanzamiento estrella de Suzuki para el año que viene, será el primer eléctrico de la marca.

Los eléctricos no despegan y parece que tardarán en hacerlo

Su lanzamiento tendrá lugar aún cuando el presidente de Suzuki en España reconoce que "no hay demanda para los eléctricos", con cifras de ventas que no aumentan al ritmo esperado y que están llevando a los fabricantes a ajustar sus volúmenes de producción, mientras aplazan inversiones multimillonarias, tal como López Frade ya anunciaba justo hace un año. Entonces, el directivo vaticinaba que "la industria está a punto de emprender un periodo de reflexión mientras navega por la delgada línea entre los precios, los márgenes de beneficio y la demanda de vehículos eléctricos", intentando buscar "el punto para lograr que un producto sea económicamente aceptable para los consumidores, puede ser comercialmente inaceptable para algunos fabricantes", predicciones hoy confimadas.

Esa conclusión de López Frade de que los compradores españoles no parecen aún hoy afrontar la adquisición de un coche eléctrico se fundamenta en que, frente a la cuota de mercado obtenida en 2023 por este tipo de vehículos, de un 5,4 por ciento; la actual al cierre del mes de octubre de este año fue de un 5,2, siendo la mejor de las previsiones para fin de año de igualar el ejercicio anterior con un idéntico 5,4 por ciento. Según el directivo el panorama no cambiará mucho en 2025 quien estimó que podría avanzarse muy tímidamente hasta una cuota del 5,9 por ciento.

Así, salvo casos como el de Volvo, que está avanzando a pasos agigantados en su estrategia de ventas de eléctricos -ya son un 20 por ciento de sus matriculaciones, en buena parte gracias al EX30-, no se dan casos de éxito y, como ejemplo de las preferencias de los compradores López Frade puso el de BYD, quien inicialmente sólo dispuso en su oferta de modelos eléctricos y que, actualmente, tiene en el Seal U DM-i, su único modelo sin este tipo de sistema de propulsión -es un SUV híbrido enchufable que desembarcó meses más tarde de la llegada de la marca-, al protagonista de más 20 por ciento de sus matriculaciones.

La progresión de las ventas de vehículos eléctricos en España apunta a ser más lenta de lo que esperaban los analistas más optimistas.

Para el presidente de Suzuki Ibérica, la progresión del mercado de eléctricos no es muy halagüeña en tanto que estima que en 2026 la cuota de estos vehículos en todos los canales no subirá más allá del 6,7 por ciento, en 2027 alcanzará un 8,3 por ciento y en 2028 un 8,3; y no será hasta 2029 cuando disponga de dos dígitos, con 12,0 por ciento. Para 2030 y 2031, estima que se alcanzarían el 14,4 y 15,5 por ciento.

Este pronóstico coincide, por otro lado, con el de instituciones como el BBVA Research, quien estima que en 2035 se llegará su cuota será del 34 por ciento y hasta el año 2040 los eléctricos no supondrán la mitad de las ventas, retrasándose hasta 2060 el de la total electrificación del mercado.

El comprador, clave para la transición

Y es que, para López Frade, no duda sobre que "los coches eléctricos son una gran opción para algunos conductores", pero que, a la vez, "no son adecuados para todo el mundo..., por el momento". Esto es así en tanto que exigen cambios de comportamiento para los consumidores, a la vez que tensionan a la industria.

Para el presidente de Suzuki Ibérica, la clave para afrontar esta situación es “volver a situar al consumidor en el centro de esta transición energética y que todos los actores implicados, desde el Gobierno a las compañías eléctricas, pasando por los fabricantes, el distribuidor, el concesionario y el proveedor de punto de carga, trabajemos colectivamente para ayudar a difundir confianza a los consumidores y ofrecerles soluciones válidas para su vida real”. Para el directivo, sería necesario que alguien liderara ese proyecto de transición hacia el eléctrico.

Entre los coches que dejarán el mercado este año estará el Swift Sport, un modelo a la venta desde 2018.

En cuanto a la situación de su compañía, López Frade estimó que 2024 acabará con un incremento de cuatro puntos que le permitirá rozar las 6.900 matriculaciones y obtener una cuota de 0,69 por ciento en un mercado que podría superar por poco el millón de matriculaciones. También realizó su habitual predicción para el año próximo, en el que se podrían alcanzar las 1.028.000 unidades vendidas, con Suzuki retrocediendo en sus ventas hasta el 0,57 por ciento de cuota con 5.900 matriculaciones, 1.000 menos con las que cerrará 2024. Este retroceso se debería a la salida del mercado de modelos como el Jimny, que aún estuvo algunos meses a la venta en este último año; o la futura del Swift Sport, entre otros, de modo que la marca deberá afrontar un par de años no tan positivos comercialmente como los anteriores.

El mercado español podría crecer en los próximos años por encima del millón de matriculaciones, remontando así la situación de la pandemia.

Finalmente, Juan López Frade también anunció la intención de mantener su proyecto de RSC Litros por kilos en 2025, cumpliéndose así la décima edición. Esta iniciativa solidaria ya ha permitido la donación por parte de Suzuki al Banco de Alimentos de Madrid de 35 toneladas de comestibles.