Hyundai presenta el concept Three, el futuro compacto eléctrico de Ioniq

Hyundai ha exhibido el Concept Three, su primer eléctrico compacto concebido para encuadrarse en la familia Ioniq, puede que como Ioniq 3. Con él, se busca dar respuesta a la creciente demanda de urbanos eléctricos en el mercado europeo, donde los turismos compactos pueden tener un papel relevante.

La carrocería del Three mide 4,28 metros de longitud, 1,96 de anchura y 1,46 de altura. También tiene 2,72 metros de distancia entre ejes. Son dimensiones parecidas a las de modelos como el MG MG4, BYD Dolphin, Volkswagen ID. 3, Cupra Born, Citroën ë-C4 o Renault Mégane E-Tech.

El Concept Three tiene una carrocería hatchback de cinco puertas con unas dimensiones similares a, por ejemplo, un MG4 .

“Con sus dimensiones compactas y su diseño Art of Steel, el Concept Three encarna nuestra visión de una movilidad práctica, accesible y con un gran impacto emocional”, destacó Xavier Martinet, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Europe.

La carrocería destaca por su perfil aerodinámico sin renunciar a la versatilidad, en tanto que la iluminación paramétrica de píxeles aporta un sello tecnológico distintivo. Eso mientras que en el interior se combinan materiales sostenibles - como textiles reciclados de desechos oceánicos y espuma ligera de aluminio- con un diseño que aporta calidez, así como widgets modulares que permiten que cada cliente los personalice. También cuenta un personaje, Mr.Pix, que surge en distintos lugares del coche y que ofrece sorpresas y secuencias interactiva.

La versión de producción del Concept Three podría estar lista para revelarse durante el primer semestre del año que viene.

Aunque Hyundai no ha aportado datos sobre su plataforma, que por la tipología de este modelo bien podría ser la versión de 400 voltios de la E-GMP, ni del sistema de propulsión. En todo caso sería plausible que, cuando llegue a la producción como Ioniq 3, tuviese dos capacidades de baterías, con 58,3 o 81,4 kWh o autonomías comprendidas entre los 400 y 600 km. Su motor sería un síncrono de imanes permanentes de 204 CV (150 kW) o 218 CV (160 kW) de potencia.

La presentación de este concept-car forma parte del plan de electrificación de Hyundai en Europa, un mercado en el que la marca ya fabrica localmente casi el 80 por ciento de los vehículos que comercializa. De hecho, el Ioniq 3 contribuiría a engrosar ese porcentaje en tanto que se fabricaría en la planta que el grupo industrial tiene en Turquia, en Izmit, si bien no sería el primer Hyundai eléctrico que no se ensambla en Corea, pues el Kona ha se hace en la de Nosovice, en la República Checa. Su producción arrancaría el año que viene.

Los planes de la compañía incluyen ofrecer una versión electrificada de cada modelo en Europa para 2027 y lanzar 21 eléctricos globales de aquí a 2030. Además, Hyundai apuesta por la tecnología de hidrógeno como complemento de la movilidad sostenible y por la transición de sus plantas europeas a energías renovables.