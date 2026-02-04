Europa acelera la transición hacia el coche eléctrico con 1,9 millones vendidos en 2025

El mercado europeo del automóvil cerró 2025 con una tendencia clara: los eléctricos siguen ganando terreno y se avanza en la transformación del sector hacia una movilidad con cero emisiones. Según los últimos datos publicados por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las matriculaciones de turismos eléctricos con batería en la Unión Europea alcanzaron las 1.880.370 unidades en el conjunto del año, lo que supone un crecimiento del 29,9 por ciento respecto a 2024. Si se añaden a los de la UE países los resultados de ventas de Islandia, Noruega, Suiza y Reino Unido, la suma total es de 2.585.187 matriculaciones de eléctricos, con un aumento del 29,7 por ciento frente a 2024.

Este avance permitió a los eléctricos con batería situarse en una cuota de mercado del 17,4 por ciento, frente al 13,6 por ciento registrado un año antes. Aunque el dato confirma el fuerte incremento de la demanda, ACEA subraya que todavía existe margen de crecimiento para mantener el ritmo necesario en la transición hacia una movilidad descarbonizada.

En 2025 las ventas de eléctricos se acercaron a los 2 millones de unidades en toda la UE, lo que eleva la cuota de mercado para esta tipología de propulsión por encima del 17 por ciento.

Alemania a la cabeza del impulso eléctrico

Sin embargo, el crecimiento de las matriculaciones de coches eléctricos no ha sido homogéneo en toda Europa, si bien sí se ha apoyado especialmente en los grandes mercados. Alemania, el principal país de la UE en volumen, registró un aumento del 43,2 por ciento en matriculaciones de eléctricos en 2025, consolidándose como el motor principal de este segmento con un total de 545.142 unidades allí vendidas.

Junto a Alemania, otros mercados que mostraron fuertes incrementos fueron Países Bajos, donde las ventas de eléctricos crecieron un 18,1por ciento y sumaron 156,139 unidades; Bélgica con 143.849 y un aumento del 12,6 por ciento o Francia, con 326.922 matriculaciones y un incremento interanual del 12,5 por ciento.

Estos cuatro países concentran en conjunto el 62 por ciento de todas las matriculaciones eléctricas de la UE, si bien tras Alemania el segundo por volumen sería Reino Unido, con 473.348 matriculaciones de eléctricos y con una subida frente a 2024 del 23,9 por ciento. Con todo es Polonia el que registra un mayor incremento interanual, al alcanzar un ascenso del 161,5 por ciento, aunque con un volumen poco significativo: 43.311 unidades.

En cuanto a España, con 101.627 matriculaciones -fue el sexto país por volumen de la UE- también crece en 2025 un significativo 77,1 por ciento, estando así entre los países que más incrementa las ventas de este tipo de vehículos junto a la mencionada Polonia, Eslovenia (103,9 por ciento), Eslovaquia (96,5 por ciento) y Lituania (77,1 por ciento). Sólo Croacia, Rumania y Luxemburgo retrocedieron en las ventas de eléctricos en la comparación entre los dos últimos ejercicios: respectivamente, un 29,4, 9,7 o 0,9 por ciento.

La evolución demuestra que el coche eléctrico está dejando de ser un producto de nicho para convertirse en una opción cada vez más integrada en el consumo general.

España lidera el crecimiento de los híbridos, la tecnología dominante

Aunque los eléctricos puros crecen con fuerza, la tecnología dominante en 2025 dentro de la UE fueron los híbridos, que alcanzaron 3.733.325 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 34,5 por ciento. Su crecimiento frente a 2024 fue de un 13,7 por ciento. Sumando los países de la EFTA más Reino Unido, la cifra total es de 4.566.850 unidades, lo que origina un incremento total del 12,4 por ciento.

Esto significa que uno de cada tres coches vendidos en Europa durante el año fue híbrido -la cifra total fue de 10.822.831 matriculaciones en la UE, 13.271.270 si se suman los países de EFTA más Reino Unido-, manteniéndose como la opción favorita de los consumidores.

El crecimiento enla UE estuvo impulsado especialmente por España, con un aumento del 23,1 por ciento a tenor de sus 482.880 matriculaciones, seguida de Francia con un incremento del 21,6 por ciento y 716.154 ventas de este tipo de tecnología; Alemania que con 816.111 matriculaciones sube un 8 por ciento e Italia que sube un 7,9 y con 671.923 unidades.

En paralelo, los híbridos enchufables también consolidaron su crecimiento y alcanzaron 1.015.887 unidades en 2025, con una cuota del 9,4 por ciento. Aumentaron, por tanto, un 33,4 por ciento en relación al año anterior en la UE, lo mismo que si añaden Islandia, Noruega, Suiza y Reino Unido. Contando con éstos, el volumen total fue de 1.272.901 matriculaciones. Países como España con un total de 123.989 matriculaciones, un aumento interanual del 111,7 por ciento; Italia, con 98.340 unidades PHEV vendidas y que le suponen crecer un 86,6 por ciento, o Alemania, que aumenta un 62,3 por ciento y encabeza la lista por volumen con 311.398 matriculaciones, lideraron el crecimiento de esta tecnología.

Gasolina y Diesel siguen perdiendo fuelle

Estas ventas de vehículos electrificados se producen en un contexto de retroceso acelerado de los motores tradicionales. En 2025, las matriculaciones de vehículos de gasolina cayeron un 18,7 por ciento, reduciendo su cuota al 26,6 por ciento desde el 33,3 por ciento del año anterior. La caída fue generalizada, con descensos especialmente fuertes en Francia (-32 por ciento), Alemania (-21,6 por ciento), Italia (-18,2 por ciento) y España (-16 por ciento), con un total de 318.209 unidades vendidas aquí.

El Diesel, por su parte, mantuvo su tendencia descendente, con una bajada del 24,2 por ciento y una cuota de mercado ya reducida al 8,9 por ciento. El país de la UE en el que las ventas de coches con este tipo de motor más caen es Grecia, donde disminuyen un 49,7 por ciento, seguido de Bélgica, donde lo hace un 41,9 por ciento. En España el retroceso de esta tecnología es de un 35 por ciento: en 2025 dispusieron de ella 62.670 de los coches vendidos en España.

En conjunto, gasolina y Diesel suman ahora solo el 35,5 por ciento del mercado europeo, frente al 45,2 por ciento de 2024, lo que confirma un cambio histórico.

A pesar del crecimiento eléctrico, el mercado automovilístico europeo sigue sin recuperar completamente los volúmenes previos a la pandemia. En total, las matriculaciones de turismos en la UE crecieron un 1,8 por ciento en 2025, hasta situarse en 10.822.831 unidades.

ACEA advierte que, aunque la tendencia es positiva, el mercado permanece por debajo de los niveles estructurales anteriores a 2020, lo que refleja las dificultades económicas, la inflación acumulada y los cambios en los hábitos de movilidad.