La edad media de los coches en España subió hasta los 14,6 años en 2025

La edad media de los turismos ha escalado en 2025 hasta los 14,6 años, 0,1 años más que en el año anterior y casi 3 años más de media que hace diez años (en 2015 la antigüedad media era de 11,7 años), según el último informe elaborado por Ideauto a partir de los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), y divulgados este jueves por Anfac.

Esta tendencia al envejecimiento no solo afecta a los turismos. Los vehículos industriales registran una media de 15 años, seguidos por los comerciales ligeros con 14,8 años. En contraste, los autobuses se mantienen como el segmento más joven del parque, con una media de 11,1 años, logrando reducir su antigüedad en 0,42 años respecto al periodo anterior.

La edad media de los turismos en España no deja de crecer: de los casi 32 millones que forman el parque un 62 por ciento tienen más de diez años.

El volumen total de vehículos en España ha aumentado un 1,3% hasta alcanzar las 31.706.927 unidades, siendo los automóviles a partir de 10 años de antigüedad los que mayor representación tienen con el 62 por ciento del parque. Dentro de este rango de edad, el mayor segmento es el de vehículos con más de 20 años, que ya suponen el 29,3 por ciento de la cuota total. Por el contrario, los vehículos nuevos (de menos de 5 años), aunque aumentan su presencia un 6,7 por ciento, representan una menor parte con el 17,3 por ciento del parque total.

Uno de cada diez vehículos ya es estiqueta Cero y Eco

La radiografía del etiquetado medioambiental muestra una mejora lenta pero constante. Los vehículos sin distintivo ambiental han descendido un 7,8 por ciento, situándose en 7,75 millones de unidades. Sin embargo, todavía representan el 24,5 por ciento- del parque móvil.

Las etiquetas que señalan a los turismos menos contaminantes siguen creciendo, aunque su representación en el parque móvil es aún poco relevante.

En el lado positivo, los vehículos con etiqueta Cero han protagonizado el mayor salto con un incremento del 50,9 por ciento, aunque su presencia total sigue siendo testimonial con un 2,3 por ciento de cuota. Por su parte, la etiqueta Eco ya está presente en el 7,3 por ciento de los vehículos en España tras crecer un 29,1 por ciento en el último año.

En cuanto a la propulsión, el Diesel mantiene su hegemonía con 18.098.867 unidades (57,1por ciento del parque), a pesar de un ligero descenso del 1,8 por ciento. Los vehículos de gasolina representan el 33,2 por ciento. La nota destacada la ponen los electrificados (PHEV y BEV), que ya suman 746.510 unidades y aumentan su presencia hasta el 2,4 por ciento del parque total, siendo en su mayoría turismos.

"A pesar del esfuerzo de las marcas por impulsar la electrificación, es preocupante que casi un tercio de nuestros vehículos superen los 20 años de antigüedad. Esto supone que siguieron en circulación más de 9,2 millones de vehículos con más de 20 años, lo que preocupa no solo por las emisiones, sino por la falta de sistemas de seguridad avanzada (ADAS) que salvan vidas en las carreteras", ha alertado el director general de Anfac, José López-Tafall.