Ebro incorpora a la familia s700 la versión HEV con un precio temporal de 30.990 euros

Ebro ha iniciado en España la preventa de la versión híbrida de su SUV s700, denominada HEV. Como otros vehículos que no requiere carga externa de su batería, cuenta con la etiqueta Eco de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El Ebro s700 HEV combina un motor de gasolina 1.5 TGDI con un eléctrico para moverse. El eléctrico se integra, junto a otro que trabaja como generador, en la caja de cambios DHT.

Uno u otro pueden activarse de modo automático, aunque es el eléctrico el destinado a desplazar en las más de las ocasiones al s700 HEV y el térmico sólo lleva su movimiento a las ruedas cuando la necesidad de potencia lo exige. En este caso la potencia total del sistema es de 224 CV.

En el resto de las circunstancias cuando se pone en marcha el motor de gasolina lo hace para producir, con el auxilio del que actúa como generador, energía que llega a la batería con química LFP de 1,83 kWh. Su media de consumo homologado es de 5,7 l/100 km, con emisiones de 129 g/km de CO₂ en ciclo WLTP.

La comercialización de este nuevo s700 comienza con el acabado Luxury, disponible en preventa hasta el 28 de febrero desde 30.990 euros con el precio promocional, descuento por financiación incluido, tras lo cual pasará a costar 31.490 euros. A partir del 1 de marzo se sumará la versión Comfort, con un precio de lanzamiento de 28.990 euros y primeras entregas previstas para la primavera.

El s700 es un SUV que ya se venía vendiendo tanto con un motor de gasolina, un 1.6 TGDI de 147 CV sin ningún tipo de electrificación, con un precio desde 27.641 euros; como con un sistema híbrido enchufable con un motor de gasolina de 143 CV y un eléctrico de 204 CV (150 kW) con un total 279 CV y autonomía eléctrica de 90 km, en este caso desde 35.840 euros.

El habitáculo del s700 HEV no difiere en gran medida de otras versiones de este SUV en tanto que, por ejemplo, las dos pantallas del salpicadero, ambas de 12,3", están situadas bajo un mismo cristal.

En cuanto al equipamiento, el s700 HEV incorpora de serie una doble pantalla panorámica de 12,3", conectividad avanzada y, en el acabado Luxury, cuenta con un sistema de sonido Sony junto a asientos tipo bacquet tapizados en cuero sintético o un techo solar panorámico. Integra hasta dos docenas de ayudas a la conducción, entre las que figuran el control de crucero adaptativo, la frenada autónoma de emergencia, la detección de vehículos en el ángulo muerto y la alerta de tráfico cruzado trasero.

Ebro también respalda esta versión HEV con una garantía de 7 años o 150.000 km para todo el vehículo, ampliada a 8 años o 160.000 km para componentes eléctricos del sistema híbrido.