El Cupra Raval encara la recta final antes de su fabricación en serie en Martorell

El Raval avanza hacia su lanzamiento como el primer vehículo eléctrico que Seat & Cupra fabricarán en la planta de Martorell (Barcelona), un proyecto que la compañía sitúa en el centro de su estrategia de electrificación. La marca encara la fase final del proceso industrial previo a la producción en serie, en un contexto en el que 2026 se plantea como un año decisivo para su transformación hacia la movilidad eléctrica.

“Empezamos un año histórico. En Martorell, el epicentro de la movilidad del futuro, nos encontramos en la fase final hacia la producción en serie del Cupra Raval, el coche que marcará el comienzo de una nueva era para la marca. Estamos orgullosos de liderar desde España el proyecto de coches eléctricos urbanos para el Brand Group Core del Grupo Volkswagen”, afirmó Markus Haupt, CEO de Seat & Cupra.

Por el momento, el CUPRA Raval solo se ha mostrado en público con camuflaje, aunque pronto podremos publicar las primeras impresiones que dejan las unidades de preproducción.

Como parte de este proceso, la compañía ha adaptado cerca de 160.000 m² de sus instalaciones para la fabricación de vehículos eléctricos, incorporando nuevos robots en chapistería, matrices de estampación y sistemas logísticos específicos para el ensamblaje y suministro de baterías. Actualmente se desarrollan las fases de validación previas a la producción en serie, destinadas a comprobar procesos y estándares de calidad.

El Raval de Cupra será además el primer modelo de una nueva familia de eléctricos del grupo Volkswagen que se producirá en España. Junto a él, el Volkswagen ID. Polo, asimismo se ensamblará en Martorell; mientras que en la planta de Volkswagen Navarra lo harán los Volkswagen ID. Cross y Skoda Epiq.

Los cuatro modelos ya confirmados -se especula con que Audi y Skoda también podrían sumarse al proyecto industrial con sendos utilitarios ensamblados en la planta catalana y que estarían listos para 2027 o 2028- han supuesto una importante inversión. Esta se acerca a los 10.000 millones de euros si se tiene en cuenta también la correspondiente no sólo a la adaptación de las dos fábricas españolas del grupo, sino también la construcción de la Gigafactoría de Sagunto (Valencia) que suministrará las celdas de las baterías.

La llegada del Raval al mercado marca el comienzo de una nueva era para Seat & Cupra y el nacimiento de un segmento de vehículos que puede redefinir el mercado eléctrico más accesible por sus precios de adquisición a partir de 26.000 euros.